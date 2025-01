Soltando nomeações: De olho em 2026, Gladson Cameli contempla péssimos ex-prefeitos com excelentes cargos no governo

Quando o assunto é farra com dinheiro público, a crise econômica passa longe da gestão Gladson Cameli PP – Foto: Reprodução

Não demorou um mês da saída dos cargos de prefeitos de suas cidades, alguns ex-gestores que foram derrotados nas últimas eleições já receberam a benção do governador Gladson Cameli, que vem soltando nomeações por todo lado.

Fiquem atentos ao Diário Oficial do Estado – DOE, para acompanhar o festival de captação de futuros cabos eleitorais de quem pretende disputar o senado em 2026, no caso, o governador Gladson.

A ex-prefeita Maria Lucinéia, do PDT, conhecida por ser uma péssima gestora e apadrinhar os seus, foi derrotada na última eleição em Tarauacá, mas rapidamente foi contemplada com uma nomeação CAS – 8 e passará a receber pela secretaria de assistência social, pois o objetivo é continuar sendo sustentada pelo dinheiro do povo.

Outro que não perdeu tempo foi o ex-prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, que foi nomeado na secretaria de Educação e segundo informações de fontes palacianas, Kiefer Cavalcante ex-prefeito de Feijó e sua esposa, já estariam com portarias prontas para serem anunciadas também no governo.

Resta saber se os ex-prefeitos irão cumprir horários de trabalho ou somente receber no final do mês, como é o caso de muitos espalhados pelo estado que mamam o dinheiro público sem trabalhar.

Gladson Cameli está de olho na disputa pelo mandato de senador, caso não seja impedido pelos desvios milionários relatados pela operação Ptolomeu, quer montar um exército de lideranças na sua campanha, tudo bancada pelo dinheiro público.

O Acre vai afundando na falta de planejamento, na falta de oportunidades e desenvolvimento, mas sempre tem dinheiro para o que e de menos interesse da população que é nomear seus apoadores.