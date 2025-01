Prefeitura, em parceria com a Paróquia, promovem o Torneio de São Sebastião 2025 em Epitaciolândia

IV Corrida da Virada será realizada no último dia do ano com 550 participantes

A entrega dos kits para os participantes da IV edição da Corrida da Virada – José Oliveira de Conceição, está sendo realizada neste sábado, 28, no Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel – CEANOM.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar a competição no dia 31 de dezembro. O evento esportivo que já faz parte da programação das festividades de final do ano, conta com vagas para 550 atletas, e uma premiação total que chega a quase R$ 15.000.

Em cada kit vem o carbogel e o número do peito, que tem um chip para cronometragem.

Os participantes retiraram o seu kit com documento com foto e 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para as instituições.

Marcelo Silva, que é professor e está participando mais um ano, da corrida da virada e foi receber seu kit endossou:”Eu creio que é muito válido para a nossa cidade ter uma prova dessa, ter um estímulo desse, um incentivo desse para que as pessoas possam estar cada dia mais melhorando a sua capacidade física, a sua saúde e com isso consequentemente gastar menos com remédio, menos com hospital e ter mais saúde”, citou.

O diretor de esportes Raffaine Andrade disse que agora o processo está mais rápido. “Estamos entregando os kits, tudo de forma informatizada o que agilizou ainda mais o processo, antes fazíamos as inscrições tudo à mão, agora ficou bem mais fácil, e quem quiser tem a opção de compra da camisa personalizada da corrida disponível pelo Instagram da organização”, pontuou.

No dia da corrida, 31, a largada será às 6h em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, com percursos de 5 e 10 quilômetros na Estrada da Variante e chegada no mesmo local.

Este ano os atletas serão monitorados com chip eletrônico, com rápido resultado, mostrando o percurso e chegada.

Alexandre Gitaí, organizador do grupo Crono Race, explicou a logística do evento: “Todos os atletas terão número de peito e chip para cronometragem. Os resultados serão disponibilizados instantaneamente após a chegada”, contou.

Inscrições

As inscrições foram feitas 100% online. As vagas, foram distribuídas esse ano nas modalidades masculino e feminino, nas categorias de 16 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e os acima de 60, contemplando todas as categorias esportivas.

Histórico

A primeira edição da corrida da virada foi em 2020, no início da gestão do prefeito Zequinha Lima, e teve no total 200 inscrições, sem premiação. Já na segunda edição em 2021 o número de inscritos aumentou para 300, com uma premiação em mais de R$ 7 mil. No ano seguinte contou com 400 inscritos e mais de R$ 14 mil em prêmios e agora chegou a marca de 550 participantes com premiação no total de quase R$ 15 mil.

“Na primeira edição, nós fizemos tudo no manual, passamos dias, ali onde era o antigo Banco do Brasil, no centro, realizando as inscrições e chegou o dia da corrida, e ainda tinha vaga. Então, com o passar dos anos a corrida foi crescendo. Aí tem um retrospecto dela, nesses quatro anos, ela criou forma”, disse Raffaine.

Homenagem

A corrida recebeu o nome de Sr. José Oliveira da Conceição (Coco), que era um cruzeirense nascido em 21 de novembro 1969, comerciante e praticante das corridas de rua, e foi um dos grandes incentivadores na formação dos grupos de corrida na cidade, foi vítima da Covid-19 no dia 17 de fevereiro de 2021.