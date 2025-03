Após Gladson enganar aprovados no concurso da Polícia Civil, Ministério Público ajuíza ação e justiça determina convocação imediata dos aprovados

Governador Gladson Cameli – Foto: Diego Gurgel/ Secom

Após matéria publicada pelo 3 de Julho Notícias, mostrando que o governador Gladson Cameli deixou o prazo do concurso de 2017 da Polícia Civil, passar propositalmente, período em que o cadastro de reserva lutava, incansávelmente, pela convocação, o Ministério Público decidiu agir em favor desses aprovados.

O Promotor titular da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, Dr. Júlio César de Medeiros Silva, ingressou, nesta sexta-feira (28/02), com uma Ação Civil Pública solicitando a convocação urgente dos candidatos, sendo acatada a tutela de urgência pelo juiz Dr. Caique Cirano di Paula determinando a convocação imediata de 47 candidatos ao cargo de Agente, 09 candidatos ao cargo de Escrivão e 04 candidatos ao cargo de Delegado de Polícia Civil.

A ação, movida destaca que o Estado do Acre, mesmo após ter prorrogado o concurso, deixou o prazo do certame, que se encerrará em 16 de março de 2025, “escoar dolosamente”, mesmo após prorrogação, ignorando pedidos reiterados do próprio Delegado-Geral da Polícia Civil para a convocação urgente dos aprovados.

O concurso, regido pelo Edital 001/2017, tem 301 candidatos aprovados no cadastro de reserva para os cargos de Delegado (41), Agente (241) e Escrivão (19). Em fevereiro de 2024, o governo prorrogou o prazo do concurso até março de 2025, mas nenhum novo convocado foi chamado.

Documentos internos revelam que o Delegado-Geral da PC/AC, Henrique Maciel, enviou ofícios à cúpula do governo desde novembro de 2024, alertando para a “urgência” de convocar 61 aprovados (47 Agentes, 09 Escrivães, 04 Delegados e 01 Médico Legista) para o curso de formação, sob risco de colapso no efetivo.

Segundo dados apurados em janeiro de 2025, atualmente PC/AC tem 86 Delegados dos 108 necessários, 819 Agentes dos 1.039 necessários e 101 Escrivães dos 135 necessários.

Dois mandados de segurança concedidos pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em 2023 já garantiram a inclusão de candidatos no curso de formação, e esses candidatos estão aguardando para realizar o curso sem nenhuma previsão do início por parte do governo. O MPAC citou ainda precedente do STF (RE 837.311), que assegura o direito à nomeação quando há necessidade de vagas revelada durante o prazo de validade do concurso.

Outro ponto enfatizado pelo MPAC foi a estimativa de tempo médio para início e conclusão de um novo concurso público, com tempo médio de 2 a 3 anos até nomeação e posse dos futuros aprovados.

A Promotoria de Justiça teve acesso a imagens do vídeo em que o governador Gladson Cameli, emquando era candidato aparece enganando os aprovados do concurso de 2017. Na oportunidade, Cameli prometeu convocar todos os aprovados, mas passava boa parte do vídeo pedindo votos para os que alí se fizeraam presentes.

No vídeo constam promessas feitas pelo governador do Estado do Acre, Gladson Camelí, em que ele afirma: “Vamos chamar todos os concursados”, dirigindo-se às pessoas que compunham o cadastro de reserva dos aprovados no concurso da Polícia Civil de 2017, inclusive com um Termo de Compromisso assinado.

Veja o documento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público

Veja o vídeo: