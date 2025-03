Polícia Militar apreende mais de quatro quilos de entorpecentes na BR 364, em Sena Madureira

Após uma denúncia anônima militares do 8° Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de meio quilo de entorpecentes em Sena Madureira.

Os militares receberam informações e características de um indivíduo que estaria transportando entorpecentes em uma táxi no trajeto Sena Madureira para Manoel Urbano, a equipe policial fez uma barreira na BR-364, e avistou o veículo.

Dentro do veículo os militares conseguiram avistar um indivíduo com as características citadas, foi solicitado que todos os passageiros do automóvel pegassem suas bagagens para uma fiscalização e neste ato os militares encontraram as embalagens com substâncias aparentando ser maconha, pesando 730 gramas.

Os militares encaminharam o envolvido e o material entorpecente apreendido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.