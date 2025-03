Senador Sérgio Petecão indica procuradora Patrícia Rêgo para receber o Diploma Bertha Lutz no Senado

A procuradora de Justiça do Acre, Patrícia de Amorim Rêgo, foi indicada pelo senador Sérgio Petecão (PSD) para receber o Diploma Bertha Lutz, uma das principais honrarias concedidas pelo Senado Federal. A homenagem, que será entregue no próximo dia 26 de março, reconhece personalidades com atuação destacada na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de gênero no Brasil.

Segundo Petecão, a trajetória de Patrícia é um exemplo de dedicação e compromisso com a causa feminina.

“Patrícia é uma referência nacional quando falamos em políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. Sua atuação no Ministério Público do Acre, com a criação de iniciativas como o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e o Feminicidômetro, ferramenta que monitora casos de feminicídio no estado, são demonstrações claras de sua capacidade técnica e de sua sensibilidade para lidar com essa pauta tão urgente”, afirmou o senador.

Ressaltou que a procuradora tem uma carreira marcada por projetos inovadores. Sua participação também tem sido fundamental na construção de legislações de proteção às vítimas de violência de gênero, como a lei estadual e a municipal, voltadas aos órfãos do feminicídio. Para o senador, a homenagem é um reconhecimento mais do que merecido.

“Patrícia é um orgulho para o Acre e para o Brasil. Indicá-la para o Diploma Bertha Lutz é uma forma de reconhecer e valorizar seu trabalho. É também uma mensagem de que mulheres comprometidas com a justiça e com a transformação social precisam ter seu espaço reconhecido e amplificado”, completou.

A cerimônia de entrega do Diploma Bertha Lutz ocorrerá no plenário do Senado Federal, em sessão solene, no próximo dia 26 de março, como parte das celebrações do mês da mulher.