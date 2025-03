Mal administrada e com prefeito sempre ausente da cidade, Guajará é o retrato do abandono na administraçã de Adaildo Melo

É lamentável o descaso que acontece repetidamente no município de Guajrá – AM, localizada a 16 km do município de Cruzeiro do Sul-AC e com uma população estimada em 18 mil habitantes, Guajará sofre com as últimas administrações que passaram pela prefeitura da cidade.

O mesmo grupo político que vai para o terceiro mandato vem deixando a cidade cada dia pior, seja na qualidade da educação, saúde e principalmente na infraestrutura urbana. Depois de oito anos na gestão, Ordean Silva conseguiu eleger o seu vice Adaildo Melo (UB), que derrotou seu adversário com 51,02% dos votos.

Assim como Ordean, Adaildo vive mais curtindo as cidades acreanas do que em Guajará, a própria cidade que ele deveria administrar, o que vem sendo motivo de muitas reclamações da população. As ruas estão sem manutenção, sem limpeza e as praças com ares de abandono. Os vereadores do município praticamente não questionam nada e resta ao povo de Guajará, pagar pela péssima escolha nas urnas.