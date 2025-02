Justiça do Trabalho de Portas Abertas: estudantes visitam as instalações da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim

Alunos e alunas do 9º ano tiveram a oportunidade de conhecer o universo da Justiça do Trabalho – Foto: Assessoria

A Vara do Trabalho de Guajará-Mirim (RO) abriu suas portas para receber alunos (as) do 9º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Tiradentes da Polícia Militar. Ao todo, 24 alunos (as) participaram da visita, acompanhados (as) pela professora Lilian Santos da Silva Bouchabki e pelo monitor 3º sargento PM Jaime Barbosa Ribeiro.

A iniciativa faz parte do programa de responsabilidade socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), “Justiça do Trabalho de Portas Abertas”, que visa aproximar a comunidade e as instituições de ensino da realidade do Judiciário Trabalhista, promovendo a cidadania e o conhecimento sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho.

Os visitantes foram recebidos pela juíza do Trabalho Clarisse de Caro Martins e pelos servidores(as), Leandro Santana, Ebenézer Donadon Gardini e Janaína das Dores Elias Menacho. Também participaram de forma telepresencial os servidores Antônio Carlos Borges Júnior e Henrique Soares Valente Neto.

Durante a visita, o diretor de secretaria contou um pouco da história da Vara do Trabalho, e que sua jurisdição abrange os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, distrito de Nova Dimensão e distrito de Vista Alegre do Abunã.

A equipe da VT também apresentou aos alunos e alunas o quadro de memória com juízes(as) titulares que atuaram na unidade, e um dos temas do encontro foi o ingresso profissional na Justiça do Trabalho por meio de concurso público.

No encerramento, a professora Lilian e o monitor Jaime agradeceram a oportunidade, ressaltando a importância para os (as) alunos (as) conhecerem um pouco sobre as profissões, os direitos trabalhistas e o papel fundamental da Justiça do Trabalho.