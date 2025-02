Primeira etapa do Campeonato de Mountain Bike movimentou o fim de semana em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Unibike, realizou a primeira etapa do Campeonato de Mountain Bike 2025 no município. O evento atraiu ciclistas de diversas regiões, promovendo o esporte e incentivando a prática de atividades físicas na comunidade.

A competição contou com diferentes categorias, atendendo a atletas de vários níveis, desde amadores até profissionais (elite). A prefeitura, por meio do prefeito Sérgio Lopes, vem nos últimos anos incentivando a modalidade que cresce a cada dia.

A Prefeitura, por meio do Secretário de Esportes Marcelo Galvão, destacou a importância de parcerias como essa para o desenvolvimento do esporte e do turismo na região, reforçando o compromisso de apoiar iniciativas que promovam a saúde e o bem-estar da população.

A próxima etapa do campeonato já está sendo planejada, com expectativa de atrair ainda mais participantes e consolidar Epitaciolândia como um destino para os amantes do mountain bike.

Segundo o novo presidente da Unibike, Raimundo Gondim, a primeira etapa dá a largada para 2025. “Mesmo com a chuva, os atletas compareceram, tivemos uma participação recorde, demostrando que o esporte vem crescendo cada dia mais em Epitaciolândia.” Destacou o presidente