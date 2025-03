Gladson Cameli e o prefeito Bocalom só fazem parceria para fazer festas: “os ramais da zona rural de Rio Branco estão abandonados”

Governador Gladson Cameli abraça a secretária de Comunicação Nayara Lessa – Foto: Marcos Vicentti/ Secom

É uma vergonha como a família do governador Gladson Cameli têm se aproveitado da estrutura do estado para se beneficiar, como se não bastasse os parentes que estão agregados no governo com excelentes remunerações, outros estão em meio as licitações, agora, como se não bastasse, a empresa do pai do governador Gladson, Eladio Cameli, provavelmente, usou a estrutura da Secretaria de Comunicação do governo para elaborar nota pública em nome da empresa que é de propriedade do pai do governador.

Recentemente, o portal 3 de Julho Notícias noticiou que a Construtora Etam Ltda (empresa do pai de Gladson) teve o contrato de quase R$ 13 milhões, renovado com a prefeitura de Manaus, por meio da secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf). Na mesma oportunidade, foi noticiado ainda que a Construtora Etam Ltda é investigada pela Polícia Federal (PF), na Operação Ptolomeu, por suposto desvio de recursos público, lavagem de dinheiro e ocultação da origem e destino de valores subtraídos do governo do estado do Acre.

Curiosamente, após a repercussão da matéria, a secretária de Comunicação do Governo do Acre, Nayara Lessa, entrou em contato com o Portal 3 de Julho em questão, onde encaminhou uma Nota pública em nome da empresa Etam Ltda, solicitando o direito de resposta, sendo que quem deveria tomar esta iniciativa era para ter sido o (a) assessor (a) de Comunicação da empresa, mas não foi isso que aconteceu.

Esta situação retrata, claramente, o quanto não estão sabendo diferenciar o que é dever do Governo do Estado e o que é dever de terceiros. Chega ser inadmissível, usar a estrutura pública do governo nos interesses particulares as custas do povo do Acre.

Agora, esperamos que o Governo do Estado, por meio da secretaria de Comunicação, elabore uma nota pública explicando esta situação para a população, pois desta vez, sim! Compete ao governo do Estado fazer este esclarecimento.

