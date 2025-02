Vereador André Kamai comemora pagamento de bolsas de estudos “Pé-de-Meia” para jovens no ensino médio

Programa do Governo Federal beneficia quase 10 mil estudantes em Rio Branco e os valores chegam a R$ 9.200 por aluno – Fotos: Paulo Murilo e Rafael Kouri

O vereador André Kamai (PT) celebrou, durante a sessão legislativa desta quinta-feira (27), o pagamento das bolsas do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino médio. A iniciativa do Governo Federal beneficia 9.177 jovens de 73 escolas públicas de Rio Branco, totalizando um investimento de mais de R$ 13,3 milhões na capital acreana em 2024.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional que visa garantir a permanência e conclusão dos estudos. Os alunos recebem pagamentos mensais de R$ 200 e um bônus de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído, além de um adicional para aqueles que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, o benefício pode chegar a R$ 9.200 por estudante ao longo do ensino médio.

Kamai destacou a importância do programa na redução da evasão escolar, apontando que muitos jovens precisam abandonar os estudos para ajudar no sustento familiar. “O Pé-de-Meia é uma política pública séria, que transforma vidas e possibilita que mais jovens concluam o ensino médio sem precisar abrir mão da educação para trabalhar em empregos precários”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que, além dos pagamentos para os estudantes que concluíram o ensino médio, os alunos que avançaram do primeiro para o segundo ano e do segundo para o terceiro ano já começaram a receber as parcelas de incentivo. “Esse dinheiro pode não parecer muito no orçamento do país, mas faz uma diferença gigantesca na vida desses jovens e suas famílias”, enfatizou.

Durante o discurso, Kamai fez uma brincadeira ao exibir uma meia azul, cor associada à gestão municipal, e declarou: “É só para confundir o inimigo”. O momento descontraído arrancou risadas dos colegas parlamentares, enquanto o vereador reforçava a relevância do Pé-de-Meia.

Além do incentivo ao ensino médio, Kamai também mencionou o Pé-de-Meia Licenciatura, iniciativa voltada para estudantes que ingressam em cursos de formação de professores. Jovens que atingirem 600 pontos no Enem e optarem pela licenciatura poderão receber até R$ 700 mensais durante a graduação, além de um montante acumulado para o início da carreira docente.

“São conquistas importantes para a juventude brasileira, especialmente para os estudantes de Rio Branco. Precisamos celebrar avanços como esse, que garantem um futuro melhor para nossa cidade e nosso país”, concluiu Kamai.