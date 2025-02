Governo do presidente Lula leva regularização fundiária para população rural do município de Porto Walter

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul sediou o 1º Encontro Regional dos Secretários Municipais do Meio Ambiente do Vale do Juruá com foco na Campanha Educativa “Limpeza do Rio Juruá”. O evento, realizado nesta quinta-feira, 27, na sala de reuniões da Prefeitura, reuniu autoridades de diversos órgãos municipais, estaduais e federais para discutir ações de preservação ambiental e combate à poluição nos rios da região.

Participaram do encontro os secretários municipais da regional do Vale do Juruá, representantes do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Universidade Federal do Acre (Ufac) e diversas secretarias municipais de Cruzeiro do Sul. No encontro foram tratadas as estratégias colaborativas para enfrentar a problemática da poluição nos rios que cortam a região, com ênfase no Rio Juruá, que tem grande importância para a locomoção e a sobrevivência das comunidades ribeirinhas.

A prefeita em exercício, Delcimar Leite, destacou a importância de envolver todas os órgãos na preservação ambiental da região. “Esse encontro com os secretários se dá devido a uma preocupação com os nossos ribeirinhos, com os nossos rios. É um projeto para preservação dos rios com a limpeza. Daqui vão sair muitos projetos, muitas propostas, o que é muito importante porque o rio Juruá passa por quase todos os municípios, não apenas por Cruzeiro do Sul. É mais do que justo chamar todos para debater juntos esse assunto”, afirmou.

Edna Fonseca, secretária municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Cruzeiro do Sul ressaltou a regionalização do evento e a necessidade de ações concretas para combater a poluição. “É um evento regionalizado e daqui vai sair um plano de ação que seja exequível, para que possamos, de fato, colocar em prática essa ação”, disse.

A secretária municipal de Meio Ambiente de Porto Walter, Zenaide Holanda, também se pronunciou sobre a importância de uma ação conjunta. “A gente vem acompanhando e se preocupando com a quantidade de resíduos que a gente se depara no nosso rio. Então temos a necessidade de, juntos, de mãos dadas, criar alternativas para conscientizar nossa população, nossos barqueiros, nossos passageiros. A gente sozinho não consegue fazer nada, então, de mãos dadas, queremos sair hoje à tarde desse encontro, se Deus quiser, com boas sugestões para trabalhar a parte de sensibilização e conscientização com a nossa população”, afirmou.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Capitão Josadac Cavalcante, falou sobre o papel do Corpo de Bombeiros na preservação dos rios e a atuação da instituição nas operações de limpeza.

“A gente sabe que a nossa região do Vale do Juruá é cercada por rios e igarapés e que esses rios têm um papel fundamental, principalmente na locomoção dessas pessoas que residem nesses municípios. O Rio Juruá funciona como hidrovia, tanto para escoamento da produção, quanto transporte de pessoas e carga. E o nosso papel aqui como Corpo de Bombeiros é estar apoiando as prefeituras, no sentido de auxiliar nessa limpeza dos rios. Já fazemos esse auxílio com relação à retirada dos balseiros e troncos que ficam presos nos pilares da ponte. Agora, a instituição está pronta também para atuar juntamente com as prefeituras na preservação ambiental, o que é tão importante”, concluiu o comandante.