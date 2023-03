“O Gladson é um artista, pois não gastou um real na Pandemia e ganhou os méritos que seriam do Bolsonaro”, disse Márcio Bittar

Faltou humildade para o Senador Alan Rick agradecer ao presidente Lula pelos 600 milhões anunciados para BR -364

Após ficar quatro anos do mandato de deputado federal somente tirando selfies e massageando o ego do ex-presidente Bolsonaro, hoje, senador acreano Alan Rick enfim vai poder falar de recursos liberados para a BR – 364 que só foi possível graças a sensibilidade do presidente Lula que incluiu no seu plano de 100 dias de governo, a recuperação das BRs do Acre.

Abandonada durante todo governo de Bolsonaro, uma das principais rodovias acreanas está prestes a ser interditada por não oferecer condições de trafegabilidade, isto porque o Acre não era enxergado no governo anterior, simplesmente faltou manutenção nos principais trechos que ligam a capital aos municípios do Juruá.

Mas hoje a realidade é outra, durante reunião da bancada federal e o ministro dos transportes do governo Lula que ocorreu nesta quinta-feira (2) em Brasília, a notícia que alegrou os acreanos é o assunto mais comentado pela mídia.

Renan Filho, anunciou a liberação de R$ 600 milhões para recuperar a Br-364, além de mais 40 milhões para início da ponte de Rodrigues Alves e essa conquista não se dá a uma única figura política, mas sim ao povo que está cobrando insistentemente essas melhorias.

Acontece que aproveitadores políticos acabam se apropriando da informação e de maneira desonesta, oportunista, ingrata e até de má fé, querem a todo custo se promover como se fossem graças a eles que as coisas começas acontecer.

Tudo leva a crer que o líder da bancada, o Senador Alan Rick (UB) está nesta onda de tentar se destacar como se ele fosse o responsável por esta liberação, mas não é bem assim, falta humildade para escrever um linha de agradecimento ao presidente Lula, o responsável por olhar para nosso estado, diferente do que fez Bolsonaro.

Alan Rick recebeu inúmeras críticas de internautas, que se dizem perplexo com seu nível de ingratidão, pois o mesmo nunca viu Bolsonaro liberar nada para as rodovias e mesmo assim estava bajulando o ex-presidente sem levar em consideração a dificuldade do povo acreano. Vale destacar que essa atual bancada federal, a maioria da direita e fãs de Jair Bolsonaro, vão ter que aguentar calados ver o governo Lula, dar atenção para o Acre que o governo anterior do ídolos deles não deu.

Ministério de Lula

O Ministério dos Transportes apresentou o plano de 100 dias com um conjunto de ações prioritárias do governo federal em relação as rodovias e ferrovias do país. O planejamento inclui a recuperação da BR-364 e 317.

As iniciativas foram detalhadas pelo ministro Renan Filho. Ao todo, são cinco grupos de ações prioritárias, entre eles o que trata da atração de investimento privado, aumento do escoamento da safra de grãos e a revitalização, retomada e intensificação de obras rodoviárias e ferroviárias além de 19 ações ambientais.

“Nós vamos defender o avanço da infraestrutura nacional dentro das condições ambientais possíveis. Acho que dá para equilibrar as duas coisas e é o equilíbrio que é a saída para o Brasil. O Brasil nem pode ser um país que não faz investimento, porque isso, certamente, tira sua competitividade internacional; e por outro lado não pode ser um país que não preserva o meio ambiente porque isso tira sua capacidade comercial”, destacou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Na região Norte, o ministério prevê 11 ações prioritárias nas seguintes rodovias:

1. BR-364 – entre Acre e Rondônia (intensificação de obras de construção rodoviária e segurança viária)

2. BR-432 – em Roraima

3. BR-242 – em Tocantins

4. BRs-320, 230 e 163 – no Pará (no que diz respeito ao plantio compensatório e as licitações de gestão ambiental)

6. BR- 319 – rodovia estratégica para a região Norte

Além do plano de recuperação de áreas degradadas, serão licitados portais terrestres de fiscalização nas rodovias para combater crimes ambientais, campanhas de fauna e inventário florestal para obtenção de instalação dentro das práticas ambientalmente corretas e a ordem de início do serviço.

“O Brasil tem muitos desafios. As rodovias amazônicas são desafios grandes, agora temos mais condições de fazer [as recuperações], o governo não tinha dinheiro. Essa é uma obra de R$ 3 bilhões, isso era aproximadamente 50% do investimento do ministério do ano passado”, afirmou o ministro. Leia Também: Governador Gladson Cameli abandona obra de reforma do único Ginásio de Esporte em Marechal Thaumaturgo e gera revolta nos desportistas local Além do acesso ao estado de Rondônia, a BR-364 liga a capital Rio Branco a cidades do interior como: Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Em 2021, uma viagem entre a capital acreana até Cruzeiro do Sul, geralmente feita em um período de 10 horas, estava durando até 14 horas, ou seja, 4 horas a mais do que o normal. Já em 2022, a situação crítica da rodovia fez com que a empresa que realiza o transporte intermunicipal entre a capital e Cruzeiro do Sul tirasse os ônibus com suspensão a ar de circulação, no período de inverno, quando os buracos e erosões deixam as condições da via ainda piores.

Recuperação da BR-364 está no plano de 100 dias do governo Lula – Foto: Ricardo Stuckert / Reprodução

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.