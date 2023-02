Após anos pedindo, Governo atende solicitação da deputada Maria Antônia e assina termo de implantação do IML no Alto Acre

Ao longo de seus mandatos como deputada estadual, Maria Antônia, sempre deu uma atenção especial para região do Alto Acre, precisamente o município de Brasileia que é sua terra natal, e por esse motivo tem feito indicações e reiterações importantes para aquela localidade, como é o caso da implantação do Instituto Médico Legal – IML.

Reafirmando seu compromisso com a população, a saga da deputada Maria Antônia pelo instalação do IML no Alto Acre começou nos governos anteriores, mas mesmo com tantos pedidos a reivindicação da parlamentar não foi atendida. Mas, Maria Antônia não desistiu e a cada novo governo que assumia, ela por meio de seu mandato e atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC continuava insistindo por entender que com o IML anexo ao Hospital Regional diminuiria, de alguma forma, o sofrimento das famílias que perderam um ente querido para a violência.

Em 2019, logo que o governador Gladson Cameli assumiu o governo, a deputada Maria Antônia não perdeu tempo e em 19 de fevereiro enviou a indicação nº 14/2019 para que o governo por meio do Departamento de Polícia Técnica e científica viabilizasse a disponibilização de médico legista para atender na referida Unidade Hospitalar. Desde então a deputada Maria Antônia reiterou este mesmo pedido.

Até que neste 7 de fevereiro de 2023, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, ocasião em que Gladson e toda a equipe do governo se fazia presenta, a deputada Maria Antônia colocou em pauta, sendo sua 1ª indicação de 2023 a implantação do IML, no Hospital Regional e dessa vez a parlamentar teve seu objetivo alcançado, uma vez que o governo do estado assinou o termo de implantação do núcleo do IML na região do Alto Acre.

A Polícia Civil (PCAC) realizou uma reunião, para definir as tratativas da implantação do Núcleo do Instituto Médico Legal (IML), que faz parte do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC). A implantação desse Núcleo, que irá funcionar nas dependências do Hospital do Alto Acre, em Brasileia, é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o apoio do Ministério Público do Acre (MPAC).

De acordo com o diretor do DPTC, Sandro Martins Souza, serão ofertadas perícias de sexologia forense, exames de corpo de delito e exames cadavéricos simples. Para a deputada Maria Antônia é sem dúvida muito gratificante saber que finalmente as famílias dos município de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil terão este serviços a disposição.

“Para nós que insistimos muito neste assunto até conseguir êxito e vê que este propósito está se concretizando traz alento aos nossos coração pois sabemos do sofrimento que uma família passa quando perde um familiar e além da dor da perda tem também o transtorno de esperar o corpo vir para Rio Branco passar pelos procedimentos necessário para só então ser entregue para a família se despedir, e que quero agradecer profundamente o governador Gladson Cameli, a nossa governador Mailza Gomes e todos os envolvidos para tornar esse anseio possível para aquela população. Vamos continuar lutando para levar serviços especializados para todo o nosso estado do Acre”, concluiu a parlamentar.

