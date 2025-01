Zequinha Lima lidera movimento regional contra o desabastecimento devido à fechamento de ponte na Br 364

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul lidera uma importante mobilização no sentido de evitar o desabastecimento do município e de toda a região do Vale do Juruá, devido à interrupção do tráfego da ponte do Rio Caeté na Br 364 e o uso de balsas para a travessia sobre o manancial.

A ponte será fechada na sexta-feira, 24. Inicialmente o plano do Dnit era pôr apenas uma balsa para funcionar, mas agora duas estarão em uso para atravessar milhares de veículos que passam pelo local com mercadorias e pessoas, sendo que uma delas está sendo cedida pelo governo do Estado. A notícia foi dada nesta segunda-feira, 20, pelo superintendente do órgão no Acre, Ricardo Torres, ao prefeito Zequinha Lima em uma reunião on-line.

“Nós estamos conversando com a Sula do Deracre e ela me emprestar mais uma balsa e vão ficar duas balsas. Então depois que normatizar a gente vai ficar mais tranquilo. E não vai haver nenhum desabastecimento”, assegurou Ricardo Torres à Zequinha.

O prefeito Zequinha convidou Ricardo Torres para vir à Cruzeiro do Sul, onde reunirá os demais prefeitos e empresários para tratar do tema.

“Está marcado pro dia 28 uma reunião com o superintendente, os empresários, os prefeitos aqui em Cruzeiro do Sul puxado aqui pela gente com o superintendente do Dnit com todos os prefeitos e empresários da região para a gente tentar minimizar os impactos dessa situação“, citou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

A operação será necessária porque um pilar da ponte, feita, em 2008, está em movimento desde 2010. A ponte será desfeita e uma nova será erguida no local, o que vai durar cerca de dois anos. Neste período a travessia de veículos e pessoas será feito em balsas.