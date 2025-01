Prefeitura de Assis Brasil inicia recapeamento de ruas no bairro Plácido de Castro no Município

Durante o encontro com os gestores das escolas da rede municipal nesta terça-feira, 31, o prefeito Zequinha Lima anunciou o pagamento das férias para professores e servidores administrativos da educação.

O gestor também garantiu o reajuste no pagamento dos professores de 6,7% para acompanhar o piso nacional.

De acordo com Zequinha Lima o pagamento das férias dos servidores será efetivado no mês de janeiro e o aumento salarial, de acordo com o piso será em fevereiro, retroativo ao mês de janeiro.

“Todos vão receber esse mês o abono de férias, alguns de 3%, outros de 45%, dependendo do que a lei estabelece. Piso nacional da educação, nós definimos em pagar no mês de fevereiro com o pagamento retroativo a 1º de janeiro. Aos poucos vamos anunciando essas melhorias para fortalecer cada vez mais a educação,” concluiu o prefeito Zequinha Lima.