Corrida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher reúne centenas de participantes em Epitaciolândia.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, visitou a obra de revitalização do Estádio Municipal José Dantas de Araújo para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos. Durante a visita, ele destacou os avanços alcançados e parabenizou a empresa responsável, assim como toda a equipe envolvida, pelo empenho e dedicação, mesmo diante das fortes chuvas que atingem a região.

A revitalização do estádio faz parte do compromisso da gestão municipal em investir na infraestrutura esportiva e no lazer da população. Com a obra em ritmo acelerado, o espaço será entregue totalmente reformado, proporcionando melhores condições para os atletas e para toda a comunidade.

“Mesmo com as dificuldades impostas pelo clima, a equipe segue firme no trabalho, mostrando comprometimento e responsabilidade. Esse é mais um passo importante para oferecer mais qualidade e estrutura para o esporte em nosso município”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A atual administração segue empenhada em realizar melhorias que impactam diretamente a vida dos cidadãos, garantindo espaços adequados para o lazer, o esporte e a integração da comunidade.