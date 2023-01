Prefeito Sérgio Lopes assina decreto que garante aumento salarial de 14,9% aos professores de Epitaciolândia

Por Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado do secretário de finanças e planejamento, Antônio Roscicley e do representante da Secretaria de Educação, Cleyson Alencar, estiveram reunidos na terça-feira, 17, com os gestores escolares para anunciar a atualização salarial.

Na ocasião, o gestor assinou o decreto que garante o aumento salarial de 14,9% aos professores de acordo com a nova portaria do Ministério da Educação. Desde o início da gestão, o prefeito Sérgio Lopes busca valorizar os profissionais e fazer valer os direitos estabelecidos por lei, diante dos esforços está sendo possível viabilizar esse aumento para esses profissionais.

Em sua rede social, o prefeito falou da alegria de mais essa conquista para os servidores que por sua vez movem a máquina pública: “Nesta terça-feira, 17, foi um dia de muita alegria, pois junto com os gestores das escolas assinei o decreto que aumenta o salários dos professores em 14,95% de acordo com a nova portaria do governo federal. Desde que assumimos a gestão buscamos valorizar os servidores que por sua vez movem a máquina pública. Sem dúvidas é uma grande conquista e que diretamente influenciará nos resultados positivos da nossa educação”, publicou ele.