Com a infraestrutura abandonada, prefeito Olavinho Boiadeiro tapa buracos das principais ruas de Acrelândia com resto de concreto

Os moradores do município de Acrelândia não aguentam mais a péssima gestão que está sendo desenvolvida pelo prefeito Olavinho Boiadeiro no município. As principais ruas da cidade encontram-se em completo abandono, o que dificulta a trafegabilidade por parte da comunidade.

Indignados, procuraram o 3 de Julho Notícias para denunciar as condições degradantes da Avenida Brasil, a via principal do município, onde se concentra a maior parte do comercio local. Nas imagens é possível notar que a situação é tão grave, que chega a oferecer riscos para quem trafega no local. Nos trechos mais difíceis, a prefeitura resolveu jogar resto de tijolos e resto de concreto nos buracos.

Mas não é só isto, o perigo está nos bueiros abertos e com pontas de ferro podendo causar acidentes aos pedestres, pois nem as calçadas existe para garantir o direito de ir e vir dos pedestres do município. O descaso com a infraestrutura de Acrelândia, chega a ser gritante, e o prefeito permanece inérte.