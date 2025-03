I Jornada Pedagógica 2025 de Epitaciolândia: Ressignificando saberes e fortalecendo boas práticas

Dando sequência à I Jornada Pedagógica 2025, a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, a abertura oficial do evento. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a educação no município, promovendo a capacitação e valorização dos profissionais da área.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o Prefeito Sérgio Lopes, a Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, o Vereador Cleomar Eduíno, Coordenadora Regional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada Renata Moraes. Professor Vando representante a coordenação da Educação no Campo, Sanda Soaldine Gestora da Escola Raimunda da Cunha Aires representando as demais gestoras. Também estiveram presentes técnicos da Secretaria de Educação, gestores escolares e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Motivação e Compromisso com a Educação

Para tornar o evento ainda mais especial, os participantes foram contemplados com apresentações do Grupo MultiArte, de Rio Branco, que trouxe momentos de alegria e motivação, reforçando a importância da arte e da cultura no processo educacional.

Em seu discurso, o Prefeito Sérgio Lopes ressaltou os investimentos realizados na educação municipal e destacou os avanços nos índices de qualidade do ensino. Além disso, lançou um desafio aos educadores: continuar avançando e buscando ainda mais melhorias para a educação de Epitaciolândia.

A I Jornada Pedagógica de 2025, realizada em Epitaciolândia, tem como objetivo principal promover a reflexão e o diálogo entre educadores, gestores e comunidade escolar sobre a importância de ressignificar os saberes tradicionais e contemporâneos, aliando-os às boas práticas educacionais. O evento busca fortalecer o compromisso com uma educação transformadora, inclusiva e de qualidade, capaz de responder aos desafios da atualidade.

A I Jornada Pedagógica 2025 reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino, promovendo um espaço de troca de experiências, atualização pedagógica e incentivo à excelência na educação pública.