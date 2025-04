Prefeito Jerry Correia recebe vereador e comunidade para tratar de melhorias no Ramal do 88

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete o vereador Gilsandro Castro e representantes da comunidade do Ramal do 88. O encontro contou também com a presença do secretário municipal de agricultura e infraestrutura rural, Zé do Posto, e teve como principal pauta as melhorias na infraestrutura do ramal.

Os moradores relataram as dificuldades enfrentadas, especialmente no período chuvoso, quando o acesso à comunidade fica comprometido. O prefeito reafirmou o compromisso da gestão em buscar soluções para garantir a trafegabilidade e o bem-estar da população.

“Sabemos da importância do Ramal do 88 para o dia a dia dos moradores. Estamos trabalhando para garantir melhorias e facilitar a vida de quem depende desse ramal”, destacou Jerry Correia.

O vereador Gilsandro Castro agradeceu a abertura do diálogo e reforçou a importância de parcerias entre o executivo e o legislativo para levar avanços às comunidades rurais.

A Prefeitura segue empenhada em fortalecer a infraestrutura dos ramais e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Assis Brasil.