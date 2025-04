Prefeito de Porto Walter, César Andrade sedia a 3ª Conferência Municipal do trabalhador da Saúde

Trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, populações indígenas e entidades sociais e religiosas debatem nesta Terça-feira (02/04) os três eixos temáticos da 3ª Conferência Municipal de Saúde para construir propostas locais, em cerimônia realizada no Centro Cultural.

O evento foi aberto pelo Prefeito César Andrade e pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Walex Sales. A secretária de Saúde Ana Flávia Melo destacou que o evento é importante para o município. “Temos a oportunidade de aperfeiçoar o trabalho executado, tendo em vista ações a curto, médio e longo prazo para tornar efetiva a política de descentralização do SUS”, disse.

A Agente Comunitária Daiane Alves destacou a importância de se analisar as condições de trabalho com o objetivo de preservar a saúde do servidor. “É um momento de colocarmos no papel o que queremos e como queremos. Devemos, acima de tudo, defender essas propostas. A gestão está de parabéns por dar voz aos servidores da saúde. É um direito nosso que está sendo assegurado”, avalia a servidora pública.

No evento, a câmara de vereadores destacou a necessidade do debate e da pluralidade de ideias com propostas reais.