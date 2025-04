Polícia Federal realiza operação contra “passagens fantasmas” em Guajará, no Amazonas

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (1/4), a Operação Embarque Fantasma, que investiga desvio de verbas públicas em Guajará/AM, provavelmente concretizado por meio do pagamento pelo município de passagens aéreas que nunca teriam sido emitidas.

No período compreendido entre 2017 e 2021, o município amazonense gastou mais com viagens aéreas do que a capital Manaus, mesmo tendo uma população cento e trinta e uma vezes menor.

As averiguações policiais revelam que nesse período uma única empresa, em possível conluio com as demais que participaram dos certames, saiu vencedora em todos os processos licitatórios realizados pelo Município de Guajará/AM para o fornecimento de passagens aéreas.

O trabalho policial também apontou várias irregularidades contratuais e administrativas, tais como: notas fiscais com descrição genérica dos serviços prestados e sem o devido atestado do funcionário responsável; não apresentação dos bilhetes aéreos utilizados nas viagens; falta de justificativas técnicas consistentes para os aditivos contratuais.

Foram alvos da operação as empresas investigadas, os respectivos responsáveis e os servidores públicos municipais em tese envolvidos.

A ação ocorreu nas cidades de Cruzeiro do Sul/AC e Guajará/AM, onde restaram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e o sequestro de um veículo.

Os suspeitos poderão responder judicialmente pelos crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.