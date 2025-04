Deputada estadual Maria Antônia viabiliza 3 dias de atendimento oftalmológico no município de Brasileia

A deputada estadual Maria Antônia tem dedicado os seus mandatos, ao longo dos anos, para proporcionar o melhor para a população acreana, em especial do município de Brasileia, seu município de origem. Com o carinho que tem pelo município, a deputada Maria Antônia, em parceria com o deputado federal Eduardo Velloso, viabilizou atendimentos oftalmológicos para atender o público local.

O atendimento acontecerá na sede da Igreja da Paz, localizada na Rua Domingos Lopes, Nº 60, bairro Raimundo Chaar. Esta é uma realização do Hospital Oftalmológico Velloso, em parceria com o Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA.

Serão três dias de atendimento, iniciando no dia 3 de abril com término no dia 5 de abril. Além de consultas, será realizado cirurgias de pterígio, que é um procedimento oftalmológico que remove a “carne crescida” do olho. A deputada conta com a participação do público que necessita deste atendimento em específico.

“Para mim é uma alegria muito grande poder ajudar a população do meu município, no qual eu tenho muito carinho e respeito. Eu, em parceria com o nosso amigo deputado Eduardo Velloso conseguimos que fosse realizado esses atendimento oftalmológicos para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Sabemos que a quantidade de pessoas que sofrem com problemas nos olhos é muito grande e esses 3 dias de atendimento visa melhorar a vida dessas pessoas”, destacou a parlamentar.