Professor de Brasileia denuncia a falta de pagamentos dos tercerizados no governo de Gladson Cameli. A resposta do governo? Silêncio. Da empresa? Mais desculpas esfarrapadas

O município de Acrelândia está enfrentando momentos difíceis na gestão do prefeito Olavinho Boiadeiro, com reflexo do abandono nas mais diversas áreas. Como prova disto, temos a situação da quadra poliesportiva localizada no Centro do Município, ao lado da secretaria de educação e a poucos metros da prefeitura.

A quadra encontra-se em completo abandono (como mostra no vídeo), inclusive o espaço está interditado por conta das péssimas condições que apresenta e o risco que oferece para quem frequentava o local. Um morador, identificado como Anderson procurou o 3 de Julho Notícias para denunciar tamanho descaso da gestão com os desportistas do município e com a própria juventude, pois esta é um a da pouca quadras existentes em Acrelândia.

De acordo com o jovem Anderson, atualmente a juventude não está tendo oportunidade de construir um futuro melhor, o esporte não tem valorização e nem incentivo, a cultura não existe e muito menos Cursos profissionalizantes.

“Que futuro teremos se os políticos presentes de hoje não ajuda a nos preparar para o mercado do amanhã? Não temos em Acrelândia chances no primeiro emprego, não temos cursos profissionalizantes e não temos nada na área de esporte lazer e cultura que possa nos levar para um horizonte seguro”, desabafou o mesmo.

O jovem relata que todos reclamam da juventude está se envolvendo com drogas e prostituição, mas esquecem de olhar o abandono do espaço que deveria ser utilizado para pratica de esporte, teatro , música entre outras atividades, não que isso justifique as escolhas erradas dos jovens e adolescentes, mas o incentivo da comunidade e do poder público podem mudar o futuro deste público.

Veja o Vídeo: