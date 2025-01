Prefeito Zequinha Lima faz mutirão de limpeza na Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta quarta-feira, 29, um mutirão de limpeza na Avenida Coronel Mancio Lima, com foco na desobstrução do canal. A operação conta com mais de 40 homens e máquinas, sob a supervisão do prefeito Zequinha Lima.

“Os córregos e igarapés na cidade, quando obstruídos por bancos de areia, resultam em alagamentos durante as chuvas. Nosso objetivo é remover esses obstáculos para evitar alagamentos nas áreas vulneráveis, além de minimizar os focos de dengue, que proliferam em águas paradas”, afirmou.

Zequinha também ressaltou que a limpeza do canal é um trabalho preventivo essencial, que foi realizado recentemente no canal do Remanso. “Essa é a segunda vez que realizamos a limpeza do canal durante nossa gestão, e é fundamental que estejamos atentos a essas ações para proteger os moradores que vivem nas proximidades dos igarapés”, completou.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Carlos Alves, pontuou sobre a estrutura da ação.

“Atualmente, temos cerca de 40 trabalhadores que estão dedicados à roçagem e à remoção de entulhos. Este canal, é maior que o do Remanso, e exigirá um trabalho intensivo e a colaboração de várias secretarias para conclusão, o que deve levar alguns dias”, explicou.

Adriano da Silva, um comerciante local, também comentou sobre a relevância da limpeza. “A manutenção da avenida, que é a principal da cidade e abriga diversos restaurantes, é crucial. Em tempos de surto de dengue, essa limpeza certamente ajudará a reduzir os focos do mosquito na nossa cidade”, enfatizou.

Atualmente, o município conta com cinco frentes de serviços operando diariamente nas ruas, incluindo drenagem e tapa-buracos. Após a limpeza do canal da avenida a ação irá seguir para as vilas do município.