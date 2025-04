Prefeito Jerry Correia adquire secador de café para atender cafeicultores do município de Assis Brasil

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do café em Assis Brasil, a Prefeitura Municipal, sob a liderança do prefeito Jerry Correia, adquiriu um novo secador de café que beneficiará diretamente os produtores rurais da região. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do Senador Sergio Petecão, através do convênio nº 921320/2021, no valor de R$ 113.462,00.

A aquisição faz parte de uma política contínua de incentivo à produção de café implantada desde o início da primeira gestão do prefeito Jerry. O investimento visa melhorar a qualidade do café produzido no município, aumentando a produtividade, agregando valor ao produto e ampliando as oportunidades de comercialização para os cafeicultores locais.

Além da aquisição do secador, a gestão municipal também firmou uma importante parceria com a COPAEB (Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas), que está sendo fundamental para a instalação de novos secadores em pontos estratégicos do município. A iniciativa busca estruturar ainda mais o setor, oferecendo melhores condições para o escoamento da produção e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da zona rural.

“Esse é mais um passo importante que damos em direção ao fortalecimento da agricultura familiar e da produção de café em Assis Brasil. Agradecemos ao Senador Sergio Petecão pelo apoio e reafirmamos nosso compromisso com os produtores do nosso município”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura segue empenhada em desenvolver ações que promovam a geração de renda no campo, reafirmando a importância da agricultura como pilar da economia local.