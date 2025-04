Capital do futsal: Brasiléia se prepara para receber a III edição do Intermed com de mais de 5 mil estudantes

Capital do futsal, Brasiléia se prepara para se tornar novamente centro das atenções esportivas na fronteira com a Bolívia ao sediar neste final semana no ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, a III edição do Intermed, sendo um dos maiores eventos de futsal universitário internacional da região fronteiriça.

Em sua edição número N° 3, a expectativa da Comissão Organizadora do Intermed da Fronteira 2025 (Mateus Bernardo, Lucas Ribeiro, Felipe Menezes e Maurício Prete), é a participação de mais cinco mil, dos oito mil estudantes brasileiros que cursam medicina em Cobija, na Bolívia, representando as universidades UPDS, UNITEPC e UAP.

A programação conta com jogos e apresentações culturais entre elas a Cheersleaders, escolha da Musa da competição e o Interfest . O Intermed 2025 promete movimentar a cidade de Brasileia na economia e no turismo nos dia 25, 26 e 27, Além de grande público em geral.

A Prefeitura de Brasileia em parceria com o Governo do Estado através do gabinete da Vice-governadora Mailza Assis, garantiram toda logística do evento, incluindo premiação, arbitragem oficial, narração e transmissão em plataformas digitais e emissoras de rádio.

A novidade na edição deste ano é participação de jogo feminino amistoso atendendo pedido da vice-governadora Mailza.

A competição de 2025 terá a participação de três equipes de universidades de outras cidades como de Puerto Evo, na fronteira com Plácido de Castro e de Rio Branco.

“A cada edição, o Intermed cresce e atrai mais participantes os organizadores estão de parabéns por essa mobilização e organização. E nós da Prefeitura de Brasileia através do nosso prefeito Carlinhos do Pelado apoiador do esporte estamos dando todas condições para realização dessa edição especial do Intermed da Fronteira que esse ano conta com a parceria e apoio fundamental do governo do estado através da Vice-governadora Mailza Assis. E estamos muito felizes também de ver Brasiléia se consolidando como sede desse grande evento que une esporte, cultura e integração universitária”, destacou Clebson Venâncio Gerente de Esportes.

Para a Comissão Organizadora do Intermed, é grande a expectativa e não há como agradecer pelo apoio institucional que estão recebendo.

“É grande entusiasmo que estamos preparamos tudo com muito carinho, dedicação e organização para garantir uma experiência inesquecível . Temos certeza de que está será a maior edição do Intermed da Fronteira até agora. Este ano, contamos com o apoio essencial da Prefeitura de Brasileia e do Governo do Estado do Acre, que acreditam na juventude, no esporte e no poder transformador da educação. Graças a essas parcerias, conseguimos ampliar a estrutura do evento, garantir segurança, atrações culturais e espaços de convivência para todos,” destacou Lucas Monteiro um dos organizadores do evento.

O evento é aberto ao público, e os moradores estão poderão prestigiar os jogos, torcer pelos times e fazer parte dessa grande celebração universitária internacional.

Veja a programação Intermed Fronteira

25 de Abril (Sexta-feira)

17h00 Início da Abertura

17H30 Escolha da Musa INTERMED, Rayandra, Rhavila & Viviane.

18h Cheersleaders

Neurótica x Atlantis

18h30 Início Jogo de Futsal Femino Tenebrosa x Neuróticas

19h00 Início da 1º Rodada

UPDS Pando x Renegados

26 de Abril (Sábado)

7h Continuidade da 1º Rodada

Resenha x Real Fronteira

9h15 Início da 2º Rodada

UPDS Pando x Neuron´s

9h15 Início da 3° Rodada

Magnatas x UPDS Pando

21h InterFest

DJ RV & DJ El Padre

27 de Abril (Domingo)

13h Quartas de Final

15h Semi Final

18h Disputa do 3° Lugar

19h Grande Final

Local : Ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa em Brasileia.