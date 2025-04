Vereador Kamai rebate mentiras da Prefeitura e denuncia uso indevido dos canais oficiais para atacar a oposição

Vereador de Rio Branco, André Kamai – Fotos: Paulo Murilo

Em pronunciamento firme na tribuna da Câmara Municipal nesta terça-feira (22), o vereador André Kamai (PT) repudiou veementemente o conteúdo veiculado no site oficial da Prefeitura de Rio Branco, onde o presidente da RBTrans, Clendes Villas Boas, atribui à oposição — especialmente ao Partido dos Trabalhadores — uma suposta tentativa de elevar a tarifa do transporte coletivo para R$ 10, acusação classificada pelo parlamentar como “mentirosa, canalha e criminosa”.

“O que me surpreende não é mais a mentira em si, porque isso já virou padrão. O que choca é a Prefeitura utilizar um canal oficial, pago com dinheiro público, para disseminar falsidades com o objetivo claro de atacar a oposição”, afirmou Kamai.

Segundo o vereador, a publicação distorce propositalmente o debate sobre o sistema de transporte coletivo na capital. Em sua fala, Kamai lembrou que, em março de 2018, ao final da gestão do PT, a tarifa era de R$ 3,50, com um custo real de R$ 4,30 — ou seja, um subsídio público de R$ 0,80 por passagem. Atualmente, embora a tarifa continue em R$ 3,50, o custo real disparou para R$ 6,03, com o município subsidiando mais da metade do valor com recursos do Tesouro Municipal.

“O povo paga mais e recebe menos. São quase R$ 200 milhões despejados em um contrato considerado ilegal, firmado sem licitação, sustentado pelo prefeito, que se torna cúmplice — no mínimo — dessa ilegalidade”, denunciou.

O parlamentar também classificou como irresponsável a tentativa do chefe da RBTrans de responsabilizar os trabalhadores de aplicativo pela crise no transporte público. “É mais uma tentativa covarde de jogar o povo contra o povo. O prefeito já fez da população seu principal inimigo. Agora, sua equipe transforma os motoristas de aplicativo em bode expiatório para encobrir a incompetência da gestão.”

Ao final do discurso, Kamai cobrou uma retratação pública da Prefeitura e a retirada imediata da matéria do ar, além de uma apuração interna e responsabilização do autor da publicação. “Os canais oficiais da Prefeitura não pertencem ao prefeito, pertencem ao povo de Rio Branco e devem servir à verdade, não à propaganda suja”, concluiu.

O vereador informou ainda que estuda a tomada de medidas legais para o caso, com a devida representação judicial e administrativa contra o uso indevido da máquina pública para perseguição política e difamação.