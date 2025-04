Zequinha Lima dá início à fase rural dos Jogos Escolares na Vila Assis Brasil em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, realizou a abertura oficial da fase rural dos Jogos Escolares 2025,na comunidade da Vila Assis Brasil, região da AC-405, na tarde desta segunda-feira, 14. O evento reúne mais de 240 alunos de cinco escolas rurais da regional, promovendo o esporte como ferramenta de integração e valorização dos talentos locais.

Os jogos na vila contam com a participação das escolas Antônio Ferreira Gomes, Bráz Melo , Marcílio Nunes Ribeiro, Maria de Nazaré de Santiago e Sete de Setembro.

A estudante Janaína da Cruz, da Escola Maria de Nazaré Santiago , falou que as expectativas são as melhores. “Nós estamos treinando, e queremos muito levar o nome da nossa escola e trazer o troféu para representar todos os alunos daqui”, falou.

Durante a abertura, o professor Isaac Lima, da Escola Marcílio Nunes Ribeiro, falou sobre o entusiamo dos alunos. “É bem importante essa atividade para os nossos estudantes, uma oportunidade ímpar que acontece todos os anos. Ano passado a gente foi campeão e estamos bastante animados para tentar o título novamente este ano”, destacou.

O diretor de esportes do município , Gilvan Ferreira , ressaltou o crescimento da participação estudantil. “Teremos um total de 154 atletas do sexo masculino e, como novidade este ano, 88 atletas do sexo feminino, o que mostra a adesão crescente das meninas aos jogos”, explicou.

As modalidades disputadas neste primeiro momento incluem futsal, handebol e futebol. O basquete foi oferecido como opção, mas não houve formação de equipes. Ao todo, serão realizados 15 jogos na fase da Vila Assis Brasil, que marca apenas o início das competições na zona rural.

Presente na cerimônia, o prefeito de Cruzeiro do SulZequinha Lima, ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos realizando pelo quinto ano consecutivo os Jogos Escolares, começando pela zona rural, como já é tradição em nossa cidade. É uma oportunidade para que os talentos das comunidades como Assis Brasil, Deracre , Pentecoste e Santa Luzia possam ser revelados. As equipes campeãs dessas etapas rurais virão competir na fase urbana, junto com as demais escolas da cidade”, afirmou.

O prefeito também reforçou a parceria com o Governo do Estado e o trabalho dos professores de educação física. “É nesse momento que vemos na prática tudo aquilo que é trabalhado ao longo do ano nas escolas. Aqui temos talento, temos dedicação, e por isso estamos confiantes de que Cruzeiro do Sul estará bem representada nas etapas estaduais dos Jogos Escolares”, concluiu.

Na terça-feira, 15, será a vez da Vila Santa Luzia, na região da BR-364, receber a competição.