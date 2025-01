Com articulação de Carlinhos do Pelado, DNIT vai iniciar obras nas Avenidas Rui Lino e Marinho Monte

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já está com maquinários no município de Brasiléia, através da empresa Castilho Engenharia, para dar início aos trabalhos de recuperação e revitalização das Avenidas Rui Lino e Marinho Monte.

As intervenções fazem parte de um esforço conjunto para melhorar a mobilidade urbana, atendendo a uma demanda antiga da população local. As vias, desempenham papel essencial na ligação entre bairros e no tráfego de veículos na região.

Vale destacar que o Prefeito Carlinhos do Pelado esteve em Rio Branco, juntamente com o Superintendente do DNIT Ricardo Araújo, solicitando a melhoria das avenidas. Após uma semana do pedido, prontamente a solicitação do prefeito foi atendida, o que demonstra a importância do diálogo e a boa parceria entre as instituições.

Máquinas, equipes técnicas e materiais já começaram a ser mobilizados para que os trabalhos tenham início nos próximos dias.

A Prefeitura de Brasiléia informará os moradores sobre eventuais interdições e desvios necessários durante o período de execução das obras, que provavelmente serão executadas no período noturno para evitar causar maiores transtornos durante o dia.

A população acompanha com expectativa o andamento dos serviços, que prometem trazer uma melhoria significativa no trânsito local, pois a algum tempo vinha sofrendo com a situação crítica que as avenidas se encontram.