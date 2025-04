Jorge Viana: Em Brasíli, ApexBrasil e BID lançam programa para descentralizar investimentos estrangeiros no país

Jorge Viana, presidente da Apex – Foto: Robson Moura/ TV Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançaram em Brasília, o programa Investe Mais Estados, que visa descentralizar os investimentos estrangeiros no Brasil e estimular o desenvolvimento regional sustentável. As informações são da agência Sputnik Brasil.

O novo programa tem como objetivo preparar os estados brasileiros para atrair capital internacional em projetos estratégicos, principalmente nas áreas de energias renováveis e bioeconomia. A iniciativa surge em um contexto de alta nos investimentos estrangeiros diretos no Brasil: segundo o Banco Central, o país foi o segundo maior destino global em 2024, com entrada de US$ 71,1 bilhões — um crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior.

Apesar dos números positivos, há uma concentração geográfica preocupante: cerca de 80% das receitas brutas geradas por empresas estrangeiras no Brasil estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste. Já o Norte e o Nordeste, mesmo com elevado potencial energético e ambiental, ficaram com apenas 10% desse total.

Combate às desigualdades regionais

Durante o evento de lançamento, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, defendeu que o programa poderá reverter esse cenário histórico de desigualdades. Segundo ele, “os investimentos estrangeiros precisam ter um endereço, um estado ou um município. O que estamos fazendo é nos somando aos estados porque é lá que vai acontecer os eventos. Com essa agenda nova que o mundo vive, que o Brasil vive, Norte, Nordeste e Centro-Oeste passam a ser endereços importantes. São oportunidades que estamos enxergando para o Brasil ficar mais igual, mais justo”.

Já o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Góes, enfatizou a importância de um ambiente estável para a atração de capital: “Essa preparação, quando há oportunidades como esta e um ambiente seguro juridicamente e politicamente, nas relações construídas de planejamento, obviamente que vem o capital externo e investe”.

Ações estratégicas e capacitação

O Investe Mais Estados atuará em múltiplas frentes. Estão previstas ações como visitas de investidores internacionais a diversas regiões brasileiras, análises de atratividade regional para o capital estrangeiro, mapeamento de oportunidades, orientação técnica na estruturação de projetos e apoio na captação de financiadores.

Além disso, o programa possui um eixo voltado à capacitação dos representantes estaduais e das agências locais de atração de investimentos, a fim de fortalecer a institucionalidade e preparar os estados para dialogar de forma mais eficaz com investidores internacionais.

O especialista líder em Comércio e Investimento do BID, Leonardo Lahud, também participou do lançamento, que contou ainda com representantes de governos estaduais e de agências de promoção regionais.

A atuação da ApexBrasil

A ApexBrasil é responsável por promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros diretos para setores estratégicos da economia. A agência organiza a participação de empresas brasileiras em feiras internacionais, coordena visitas de compradores e formadores de opinião estrangeiros, além de apoiar o fortalecimento da marca “Brasil” no cenário global.

Em 2024, a entidade atendeu 20.596 empresas nacionais — das quais 54% eram micro e pequenas empresas. Ao todo, 4.678 dessas companhias realizaram exportações, somando US$ 141,5 bilhões, o equivalente a 42% das exportações brasileiras naquele ano.

Com o Investe Mais Estados, a ApexBrasil e o BID apostam na interiorização do desenvolvimento, colocando o Brasil no radar dos grandes investidores globais de forma mais equitativa e sustentável.