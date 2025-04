Seleção municipal de Epitaciolândia é vice-campeã no Desafio Internacional de Futsal, em Brasiléia

Inscrições estarão abertas na quinta e sexta-feira e são gratuitas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia vai realizar neste sábado, 5, e domingo, 6, a 1º Competição de Games Interbairros do município e contará com uma premiação total de R$ 1.500,00.

As inscrições para a competição, que são gratuitas, estarão abertas a partir desta quinta, 3 e segue até sexta, 4, na Praça Orlei Cameli. Podem participar jovens a partir dos 12 anos, incluindo jogadores de cidades vizinhas, como Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Para se inscrever, os interessados devem apresentar o CPF no local.

Janaína Terças, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, destacou a importância do evento para a comunidade. “Este campeonato é uma novidade para Cruzeiro do Sul. Teremos apoio de equipes de Rio Branco para a realização do evento, e convidamos toda a população a participar. As atividades ocorrerão no sábado e no domingo, a partir das 17h, com a final no domingo, utilizando o modelo de mapa aberto. A premiação será distribuída no domingo, e esperamos atrair cerca de 300 participantes, com o objetivo de incentivar a inovação no nosso município, principalmente o público mais jovem, para que eles possam ter acesso a novas tecnologias e com isso iremos fazer o cadastro para o nosso polo, ou seja, queremos despertar o interesse dos participantes pelo aprendizado tecnológico e pelo empreendedorismo digital”, afirmou.

Jadson Costa coordenador de inovação e tecnologia da secretaria de indústria ciências e tecnologia do estado falou sobre a parceria. “Essa é uma parceria da Prefeitura e do Governo do Estado. Essa edição do Vale do Juruá é uma das mais importantes porque é a primeira vez que a gente vai estar agindo em um todo, levando essa parte de inovação e tecnologia, é a introdução da indústria de games”, finalizou Costa.

Programação do Evento

A competição será dividida em duas fases. Durante os dois dias os participantes se enfrentarão no modelo de Mapa Aberto, com 12 times em cada grupo. A final também ocorrerá no domingo, 6, seguindo o mesmo formato.

Participação e Premiação

O evento espera receber cerca de 300 pessoas diariamente. A premiação de R$ 1.500,00 é patrocinada pela empresa Six8, prometendo atrair competidores e entusiastas dos games da região.