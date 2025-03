“Bocalom você é um velho safado; Gladson, estuprador”. Foi assim que Marcelo Bimbi definiu o governador e o prefeito de Rio Branco

O ex-marido de Nicole Bahls conversou com a coluna, com exclusividade, sobre a exposição que fez recentemente contra o governador do Acre

(Metrópoles) – “Vai mandar me matar ou prender”. Foi assim que Marcelo Bimbi definiu o que espera como resposta após denunciar o governador do Acre, Gladson Cameli, por estupro, mais uma vez. O ex-marido de Nicole Bahls soltou o verbo nos stories do Instagram, na noite de sexta-feira (28/3), sobre o caso.

“Prevalece sempre quem tem poder e dinheiro. Ele vai mandar me matar ou me prender porque tem dinheiro, tempo poder e é assim que funciona a vida. Paga jornalista, judiciário e assim a vida funciona. Daqui uns dias vou estar preso porque fui abusado por uma pessoa que tem poder e dinheiro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem mais dinheiro que sai ganhando”, desabafou.

Bimbi não se limitou em falar somente das atitudes de Gladson, o modelo citou ainda o prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, onde o chamou de “velho safado”, afirmando que na época em que a esposa de Tião Bocalom estava morrendo na UTI de um hospital, Bacalom estava com uma garotinha. O mesmo revela ainda que foi enganado por Bocalom,

“É tudo uma corja de vaga***! Você pega Bocalom, um velho safado, a mulher dele morreu na UTI, enquando ele tava com a garotinha”. Bimbi completa: “E Bocalom deixa eu te falar uma coisa. Existe um recado para você: Eu vou tirar minha vida, não vou ser preso, mas você é um velho vagabun**. Você foi na minha casa, você me usou para pedir votos para você com a minha família, minha mãe…”.

Aceitou dinheiro há 7 meses

O ator e apresentador confirmou, ainda, que 7 meses atrás, quando fez as primeiras denúncias, voltou atrás e disse que foi hackeado porque recebeu dinheiro para isso.

“Eu aceitei e sou tão errado quanto [ele]. Porém, o certo era o abusador ser condenado e não o abusado. Porque já fizeram estrago demais. Não tenho mais nada a perder e resolvi voltar à tona para que não aconteça com outra pessoa. Já perseguiram minha família no Acre, mas resolvi não ser mais covarde”, declarou.

Sem medo de morrer

Marcelo Bimbi também negou ter medo de ser morto e definiu: “Nenhum [medo], já estou morto por dentro. Por trás dessa carcaça de homem que tenho, sou um cara que fui abusado e que ninguém tá nem aí porque é um predador poderoso. Em outro país, eu teria voz. Aqui, sou apenas mais um”, lamentou.

Em seguida, ele relatou. “Fui abusado e tenho que viver com isso. Na verdade, nem quero mais viver. Tomara que ele mande logo me matar e acabar com essa dor”, observou.

Questionado se buscou ajuda psicológica, ele foi direto: “Ajuda? O cara me estupra e eu que tenho que procurar ajuda? No meu caso, [a ajuda] vai ser a morte. Já me falaram que ‘mexi com a pessoa errada’. A juíza já tinha dito para eu nunca mais tocar o assunto. Como pode? Como a juíza acoberta um estuprador? Não estou me fazendo de coitado, mas só eu sei o que senti e passei, e ainda tive que me calar”, disse.

Certeza da impunidade

Durante o bate-papo, Marcelo Bimbi também relatou qual sua maior revolta com tudo: “Nunca vi isso na vida, vale a pena ser bandido e estuprador. Basta ter dinheiro e poder. Nada mais faz sentido”, queixou-se, antes de finalizar:

“Tenho certeza de uma coisa: a impunidade. Vou ser preso, vão tentar me matar, vou ter que pagar indenização e o tal vai sair impune, como sempre. Tudo normal”, finalizou.

