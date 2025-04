Marquinhos Tibúrcio gasta quase R$ 10 mil do dinheiro público com empresa para dedetizar (matar baratas) a Câmara de Brasileia

O presidente da Câmara de vereadores do município de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio, já gastou dos cofres públicos a quantia de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) para matar baratas. O que acontece é que a cada ano que se passa as mortes das baratas estão ficando mais caras.

De acordo com um levantamento feito no Portal da Transparência, o presidente Marquinhos, em 2023 pagou por duas dedetização com apenas um mês de intervalo. A primeira dedetização aconteceu na data de 07/03/2025 e logo em seguida outro pagamento foi realizado no dia 30/05/2023 com as mesmas justificativas: “Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na dedetização dos setores pessoal, secretaria, auditório, plenário, comunicação, gabinete, cozinha, banheiro, almoxarifado, setor de patrimônio e área externa, incluindo forro da Câmara. “

Enquanto em 2023, a dedetização custava R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada, em 2024 o preço aumentou para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), porém em 2025 houve um novo reajuste nos preços. Atualmente uma dedetização nas dependências da Câmara de Vereadores de Brasileia saltou para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

A empresa contemplada para a realização deste serviço é a H.F. GUERRA que acredita-se ter sido escolhida a dedo, uma vez que o portal da transparência não apresenta número de convênio, pregão ou muito menos processo licitatório.

Veja a documentação abaixo: