Tribunal de Contas do Estado: 36 anos de história contados por quem ajudou a construir a instituição
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) celebrou, nesta quarta-feira, 24, seus 36 anos de instalação com uma roda de conversa especial do projeto Gente que Conta, reunindo conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, servidores e colaboradores em um momento de recordações e reconhecimento. A data oficial de criação da Corte é 27 de setembro.
Em um ambiente marcado pela emoção, sorrisos e orgulho, nomes como Nucineide Lima, conselheira-substituta Maria de Jesus, Lina Grasiela, que conduziu a mediação, Helder Cavalcante e Nancy Barroso compartilharam experiências e histórias que traduzem o sentimento de pertencimento à instituição.
O conselheiro Valmir Ribeiro, decano da Corte e articulador do processo de criação do TCE-AC, relembrou o contexto político de 1987, quando o órgão foi instituído com a aprovação unânime da Assembleia Legislativa.
“Enquanto deputado, já fiscalizávamos o Estado para garantir o uso correto do erário. Vir para o Tribunal foi uma continuidade dessa missão. Hoje, sinto-me feliz ao ver nossa instituição crescer, enfrentar desafios e conquistar respeito no cenário nacional”, destacou.
Valmir também recordou a escolha inesperada que o levou ao cargo de conselheiro: “Não queria vir para o Tribunal, mas dos 17 deputados era o único que atendia aos requisitos. Hoje tenho orgulho do nosso quadro e do que construímos juntos”.
O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Mário Sérgio Neri, com 33 anos de trajetória, rememorou amizades e aprendizados: “Tentamos sempre fazer o melhor, respeitando a soberania da Corte. Aqui construímos uma vida de trabalho e de gratidão”.
Desafios e superações no interior
Com olhar emocionado, a conselheira-substituta Maria de Jesus revisitou sua caminhada, desde servidora cedida até o cargo atual, destacando as viagens ao interior em condições adversas.
“O início foi muito difícil. Enfrentávamos estradas enlameadas e longas viagens de canoa. Mas chegar ao município e poder contribuir valia cada sacrifício. Ver hoje o crescimento do Tribunal é como acompanhar o desenvolvimento de um filho: do nascimento à maturidade institucional”, declarou.
Na mesma linha, Helder Cavalcante, oriundo da antiga Auditoria Geral de Controle Externo, lembrou os tempos em que “tudo cabia em três salas pequenas, e conselheiros conversavam com servidores nos corredores”. Para ele, o Tribunal representa “uma grande família que cresceu e se fortaleceu ao longo dos anos”.
Histórias que se confundem com a instituição
A servidora Nucineide Lima, que ingressou no TCE-AC aos 18 anos, contou como a instituição se tornou parte inseparável de sua vida.
“Troquei o sonho de ser bióloga pela economia e não me arrependo. Acompanhei a transição da datilografia para a informatização, sempre motivada a aprender e crescer. Hoje, com 31 anos de casa, tenho mais história aqui do que fora daqui”, relatou, emocionada.
Memória preservada
A servidora Nancy Barroso destacou o papel do Memorial Félix Valle Pereira, criado em 2013, para guardar a memória da Corte: da primeira Constituição às máquinas de escrever e ao bingo usado no sorteio de processos.
“É um encontro de gerações. Tudo foi feito para que essa história jamais seja esquecida”, afirmou.
Presenças e celebração
A roda de conversa contou com a participação atenta da presidente Dulce Benício, da conselheira Naluh Gouveia, dos procuradores Sérgio Cunha, Anna Helena e João Izidro, além de dezenas de servidores e servidoras que lotaram o Plenário Hélio Saraiva.
A celebração reafirmou não apenas o valor das trajetórias individuais, mas também o legado coletivo de uma instituição que nasceu pequena, enfrentou adversidades e hoje se consolida como guardiã da boa aplicação dos recursos públicos no Acre.
OAB/AC tem contas do exercício de 2024 aprovadas por unanimidade no Conselho Federal
A Terceira Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou por unanimidade a prestação de contas de 2024 da Seccional acreana, presidida por Rodrigo Aiache, em sessão do Pleno realizada nesta terça-feira, 23. Os membros seguiram o entendimento da Controladoria, que verificou a correta aplicação dos recursos.
O processo de prestação de contas foi relatado pela conselheira federal Maria Patrícia Vanzolini (SP), que destacou a boa gestão financeira, o equilíbrio orçamentário e o elevado grau de liquidez alcançado ao longo do período.
De acordo com o relatório, a Seccional arrecadou mais de R$ 5,4 milhões em 2024, sendo R$ 3,8 milhões provenientes de anuidades e R$ 1,8 milhão de auxílio financeiro do Conselho Federal, destinado ao apoio à advocacia acreana diante das dificuldades enfrentadas, incluindo os impactos das fortes chuvas. Apesar do quadro de 4.456 advogados ativos e da necessidade de rigoroso controle operacional, a gestão conseguiu manter a saúde financeira da instituição, com superávit e investimentos em infraestrutura e equipamentos.
As contas também foram analisadas pela Comissão de Orçamento e Contas da OAB/AC e aprovadas pelo Conselho Pleno da Seccional, antes de serem encaminhadas ao Conselho Federal.
No voto, a relatora destacou “o excelente equilíbrio orçamentário e o atendimento dos investimentos de capital, mantendo-se um elevado grau de liquidez.”
Em licença para tratar de assuntos pessoais, o presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache Cordeiro, agradeceu a aprovação e enfatizou que o resultado reflete o compromisso da instituição com a transparência, a responsabilidade administrativa e a valorização da advocacia acreana.
Com a decisão do Conselho Federal, ficou registrada a regularidade da prestação de contas do exercício de 2024, reforçando a credibilidade e a boa governança da Seccional Acre.
