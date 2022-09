Show com Marcynho Sensação atrai multidão no segundo dia de Festival do Milho em Porto Walter

Um dos grandes nomes do piseiro nacional arrastou a multidão que compareceu na segunda noite de atividades culturais e gastronômicas do 7º Festival do Milho. O artista é dono de hits que completam a lista das Top 200 mais ouvidas no Spotify Brasil.

Segundo a organização, pelo menos 5 mil pessoas devem ter participado da atração mais aguardada no segundo dia de atividade.

O Festival do Milho iniciou na Sexta-feira (23) com atividades esportivas, culturais e de lazer.

“Estamos muito felizes pelas pessoas que vieram participar. Estamos gerando emprego, renda e aquecendo a economia com essa festa. Esperamos muita gente prestigiando a última noite do nosso evento. O sentimento é de gratidão”, destacou o Prefeito César Andrade.

Os feirantes destacam o sucesso das vendas e do público que participa. “Nunca tinha visto um festival tão movimentado quanto este. Está sendo um sucesso, estamos faturando muito”, disse a agricultora Maria Francisca.