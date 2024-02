Wanderley Andrade e Rafa do Tambor são atrações confirmadas para Carnaval de Rio Branco

Wanderley Andrade vai se apresentar em Rio Branco no sábado de carnaval (10) – Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco anunciou as atrações musicais e a programação completa do Carnaval 2024. A festa tem como tema ‘Rio Branco Folia, Tradição e Alegria’ e terá com atrações principais o cantor brega Wanderley Andrade e cantor baiano Rafa Costa, conhecido como Rafa do Tambor.

A programação foi divulgada nesta sexta-feira (2) no auditório da Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco, no Centro da capital. A festa nos dias de folia deve começar às 18h e ir até a meia-noite com a apresentação de DJs e artistas locais.

O pontapé inicial é o concurso da Realeza do Carnaval 2024, na próxima sexta (9). Este ano, a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) dividiu em duas etapas a escolha da realeza.

No primeiro dia, serão escolhidos o Rei Momo e a Rainha do Carnaval e no sábado (10) a Rainha Trans e Rainha Gay. O concurso vai pagar prêmios de R$ 4 mil para o primeiro lugar para cada categoria. O desfile começa às 19h na Praça da Revolução.

“Eu tô feliz porque além de a gente ter uma atração de fora, que é o Wanderley Andrade, também a gente vai dar oportunidade para os novos fazedores de cultura, pros nossos cantores aqui de Rio Branco. Vai ser uma festa para a família, para todo mundo, para se divertir a vontade e para esquecer um pouco dos problemas da vida”, destaca o prefeito Tião Bocalom. O trânsito também vai mudar por conta da folia.

Desfile de blocos

Também na última quarta, a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) o edital com as regras do Concurso de Blocos no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições podem ser feitas até dia 7 de fevereiro no prédio da FGB, que fica no bairro Bosque, das 8h às 17h.

O desfile começa às 18h e segue a seguinte ordem:

Sambase – bloco campeão do carnaval 2023. Faz o desfile de campeão

Bloco Sem Limite – abre a competição oficial

Bloco 6 é D+

Bloco Unidos do Fuxico

Programação completa do carnaval

Sexta-feira (09)

18h – Emerson Aguiar

20h30- Álamo Kário e Banda

22h45 – Hugo Brownpk

01h – Banda Arregaça-ê

22h30 – Intervalos Dj Lauro Félix

Sábado (10)

18h – Neto Bacelar

20h – Álamo Kário

22h15 – Wanderley Andrade

0h – Eduardo Casseb

01h – Carlinhos Bahia

22h30 – Intervalo Dj El Mascarado

Domingo (11)

18h – Richard Bader e Yuri Vargas

20h30 – Os Mugs

22h45 – Banda pegada Prime

01h – Levada do Gueto

22h30 – Intervalos Dj Black Junior

Segunda-feira (12)

18h – Alessandro Brain

20h30 – Sandra Melo ok

22h45 – Elias Sarkis e banda

01h – Iana Sarkis e banda

22h30 – Intervalo Dj Marcelo Cordeiro

Terça-feira (13)

18h – Belmont

20h30 – Ferdiney Rios e Banda

22h45 – Eduardo Casseb

01h – Sandra Melo

22h30 – Intervalos DJ Todinho

Rafa do Tambor é atração confirmada no Carnaval de Rio Branco – Foto: Divulgação

(Aline Nascimento, G1 Acre – Rio Branco)