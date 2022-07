Veja o Vídeo: Filipe Ret se defende após jogar fã para fora do palco: ‘Autodefesa’

Filipe Ret se pronuncia após se envolver em polêmica Foto: Reprodução

Por Purepeople – Filipe Ret causou uma polêmica no fim de semana. Após empurrar um fã para fora do palco, o cantor se pronunciou e justificou o motivo da ação.

Após ser autuado por porte de drogas e ser levado para a delegacia, Filipe Ret se envolveu em mais uma polêmica. Isso porque um vídeo do cantor expulsando um fã do palco durante um show na Bahia viralizou.

No vídeo, o fã invade o palco e abraça Filipe Ret. O cantor passa o braço pelo pescoço do rapaz e o empurra para fora do palco. Em seguida, ele ainda dá um chute na direção do fã. A atitude do rapper foi bastante criticada nas redes sociais.

No Instagram, Filipe justificou o motivo de ter agido de tal forma. Segundo o cantor, tiveram mais de 20 invasões no palco durante o show da Bahia. “Sei que alguns se exaltam além a conta e fazem o que sabem que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show, foram mais de 20. Quase me machucaram”, começou o cantor, que recentemente foi apontado como affair de Anitta.

Filipe Ret se sentiu desrespeitado pelo fã

No decorrer do texto, Filipe Ret disse que se sentiu desrespeitado pois já havia pedido para as pessoas não subirem no palco. Em seguida, o cantor também explicou que não chutou o fã, mas só o empurrou para fora do palco.

“Minha reação foi uma típica autodefesa. No final, eu não chuto, mas o empurro de volta. Com raiva, sim. Quem nunca, né? Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir porque minha outra atitude seria abandonar o palco. Mas tenho meu jeito, sou aguerrido, quis continuar até o fim em respeito a grande maioria que merecia curtir e pagou para ver o show”, continuou Filipe, que seria atração no casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker (grávida do primeiro filho do casal).