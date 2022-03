Silvio Santos é condenado por perguntar a criança se prefere sexo, poder ou dinheiro

A emissora, por meio de assessoria, informou que recorrerá da decisão. Foto: Reprodução / SBT

Mídia Ninja – Após quase 6 anos, Silvio Santos e o SBT foram condenados pela Justiça de São Paulo a indenizar uma criança que foi constrangida em um dos programas da emissora. Em 2016, o apresentador perguntou à garota: “O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?”, no momento em que ele entregava R$ 1 mil como prêmio do quadro Levanta-te, em que as crianças cantam com as mães.

Por decisão da Justiça, Silvio Santos terá que pagar R$ 50 mil à família por reparação aos danos morais. A pergunta deixou mãe, criança e jurados visivelmente constrangidos. A mãe classificou o episódio como um “vexame”. Mesmo depois de anos, o vídeo ainda é usado como alvo de críticas ao apresentador.

No relato do processo, conforme informado no Correio Brasiliense, o desembargador José Aparício Coelho Prado Neto afirmou que a pergunta causou “um imenso constrangimento” à garota, destacando que o episódio teve grande repercussão nas redes sociais e na mídia em geral.

Em sua defesa, Silvio Santos e a emissora afirmaram que o vídeo foi analisado fora de contexto e que precisaria ser examinado na íntegra. Também disseram que foram cerceados do direito de defesa e que a situação não trouxe prejuízo indenizável à criança.

No processo, a mãe pedia R$ 998 mil, mas o Tribunal de Justiça confirmou os R$ 50 mil estipulados na decisão de primeira instância, montante que ainda será acrescido de correção monetária e juros desde o início do processo. A emissora, por meio de assessoria, informou que recorrerá da decisão.

