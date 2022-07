Marina Ruy Barbosa salvou a vida de fã após comentário em rede social. Saiba como!

Por Purepeople – O depoimento comovente de uma fã chamou atenção de Marina Ruy Barbosa, que não mediu esforços para ajudá-la. Segundo o colunista Léo Dias, a ruiva, que voltou a se envolver em uma polêmica sobre traição após declaração de Bruno Gagliasso, teria impedido a fã Layla Gomes a tirar a própria vida.

Layla contou em sua rede social que após Marina declarar que mulheres precisam ser ouvidas e validadas após denúncias de assédio sexual, tomou coragem e deixou na página da atriz um comentário sobre o abuso que sofreu por parte de um familiar durante toda a infância. Na mensagem que chamou atenção da artista, Layla afirmou que ia se matar.

Rapidamente, Marina enviou uma mensagem privada para a jovem, que não viu por estar longe do celular, já se preparando para tirar a própria vida. Ao perceber que não conseguiu fazer contato com a menina, a atriz não desistiu e acionou o então namorado de Layla, cujo @ estava em destaque no perfil da fã. “Ela mandou mensagem pra ele, falando o que eu tava tentando fazer e ele conseguiu me socorrer a tempo”, relatou a fã, que disse ainda que Marina conseguiu fazer com que ela procurasse ajuda psiquiátrica.

Marina Ruy Barbosa presenteou fã com câmera especial

Além de atuar no momento certo para impedir uma tragédia, Marina ainda permaneceu em contato com Layla, para saber do avanço dos tratamentos que ela estava fazendo. “Ela sempre foi muito atenciosa, sempre perguntava como estava indo meu tratamento psiquiátrico, como que eu estava lidando com toda a situação, se as medicações estavam fazendo efeito, ela sempre se preocupava e perguntava pra mim como eu estava”, garantiu.

E ao ver que a menina estava se interessando em gravar vídeos para o YouTube, Marina decidiu presenteá-la com uma câmera moderna, avaliada em cerca de R$ 5 mil. “Essa é uma câmera muito cara, que eu jamais teria condições de comprar. Se não fosse a Marina eu tava gravando no celular até hoje”, contou Layla.

Marina Ruy Barbosa ganhou 1ª declaração pública do namorado

Marina Ruy Barbosa mantém um relacionamento discreto com Guilherme Mussi, com quem se envolveu logo após o fim de seu casamento com Alexandre Negrão, anunciado em janeiro de 2021. O namoro, no entanto, só foi confirmado publicamente pela atriz em novembro daquele ano, quando ela postou uma foto ao lado do político e legendando com um coração.

Agora, ao completar 27 anos de idade, Marina ganhou sua primeira declaração de amor pública de Guilherme. “Parabéns, meu amor. Te amo!”, declarou-se o deputado federal.