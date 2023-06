Juliette afirma que, apesar de bem recente, sua carreira como cantora está entrando em uma “nova era”

Renata Frisson, a Mulher Melão em ensaio meio comportado, meio sensual: colombianos são conservadores – Foto: Divulgação / Santiago Arredondo

Renata Frisson, a Mulher Melão, está atravessando fronteiras com sua página no OnlyFans. Depois de ser o perfil mais acessado do Brasil, ela voltou sua atenção para a Colômbia, onde tem fã-clube fiel.

“Depois do Brasil, os colombianos são os que mais acessam. Eles são conservadores, mas me curtem nas redes”, disse ela, que está na capital Bogotá para lançar um e-book erótico em espanhol, o “Cuentos y Confesiones de Mujer Melon”.

O lançamento e divulgação do seu trabalho no país contou com algumas sessões de entrevistas – toda feitas com a ajuda do Google Tradutor, segundo ela – , e dois ensaios sensuais pelas ruas de Bogotá para ambientar sua sensualidade ao cenário colombiano.

“Adoro ensaio sensual urbano. Fizemos dois por aqui, que estão lindos. Ainda vão ser lançados. Claro que procuramos um local mais discreto, mas, em um deles, a polícia nos pegou em flagrante, mas ficou tudo bem”, diz.

Experiência gastronômica

Além de trabalhar e posar pelas ruas da Colômbia, Mulher Melão se aventurou por aventuras gastronômicas no país vizinho, e desfrutou de uma experiência gastronômica de três horas batizada de “Frenessi”.

Entre os pratos, estavam misturas com folhas de coca, cânhamo e até os dois juntos.

“Foi maravilhoso, variado, luxuoso, e a mistura deixou todo mundos que estava na mesa mais soltinho. Também tenho provado bastante chá de folha de coca, é como se fosse um café mais forte, dá uma ligada”, disse.

Renata Frisson durante entrevista na Colômbia – Foto: Divulgação / Santiago Arredondo