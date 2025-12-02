Saúde
Carlinhos do Pelado reforça ações do “Dezembro Vermelho” e mobiliza Brasiléia na prevenção ao HIV/AIDS
A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, iniciou a mobilização do Dezembro Vermelho, campanha nacional dedicada à conscientização, prevenção e combate ao HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, busca ampliar o acesso à informação e fortalecer o cuidado preventivo entre a população.
Durante todo o mês, equipes de saúde estarão nas ruas, unidades básicas e pontos estratégicos da cidade promovendo testagem rápida, rodas de conversa, orientações sobre prevenção e distribuição de materiais informativos. A proposta é garantir que mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce, fundamental para o tratamento adequado e para a redução de novos casos.
O prefeito Carlinhos do Pelado destaca que a campanha é uma prioridade da gestão, reforçando o compromisso com políticas públicas de saúde que salvam vidas. Ele ressalta que falar sobre prevenção e incentivar a busca por informações é essencial para combater o preconceito e promover cuidado responsável.
Com o lema “Previna-se. Informe-se. Cuidar também é um ato de responsabilidade e amor.”, o Dezembro Vermelho em Brasiléia reforça que a informação é a principal ferramenta na luta contra o HIV/AIDS, garantindo mais segurança, saúde e acolhimento para todos.
Automedicação cresce e preocupa especialistas: até remédios comuns podem causar intoxicação e agravar doenças
Especialista da Afya Cruzeiro do Sul alerta para riscos que vão de alergias e úlceras ao aumento da pressão – Foto: Reprodução
O consumo de medicamentos sem orientação médica segue crescendo no Brasil e acende um alerta entre profissionais de saúde. De acordo com dados nacionais, 30% dos casos de intoxicação registrados no país são consequência direta da automedicação, prática comum mesmo com remédios considerados “inofensivos”, como analgésicos e anti-inflamatórios.
Em Cruzeiro do Sul, a especialista Karine Oliveira, docente da Afya Cruzeiro do Sul, reforça que o hábito de se medicar por conta própria traz riscos que a maioria da população desconhece. “A automedicação envolve o uso de substâncias sem orientação adequada e, muitas vezes, em doses altas. Isso torna a prática perigosa, porque aumenta a chance de eventos adversos”, explica.
Embora muitos medicamentos sejam vendidos sem receita, isso não significa que são isentos de riscos. O uso inadequado pode provocar uma série de complicações. “Entre os problemas mais comuns estão gastrites, úlceras, aumento da pressão arterial, alergias, resistência ao uso de antibióticos e até intoxicação”, detalha Karine.
Anti-inflamatórios e analgésicos, por exemplo, lideram as estatísticas de reações adversas, principalmente quando usados de forma contínua ou combinados com outras substâncias.
Influência das redes sociais amplia comportamento perigoso
Para a especialista, a popularização de conteúdos nas redes sociais tem potencializado ainda mais a automedicação, especialmente entre jovens e adultos em busca de soluções rápidas para emagrecimento ou ganho de energia. “Com a facilidade de acesso à informação, muitas pessoas têm seguido recomendações de influenciadores e utilizando medicamentos de forma inadequada, inclusive os emagrecedores, sem prescrição médica”, alerta.
A tendência preocupa porque muitos desses produtos possuem mecanismos complexos de ação e podem afetar o sistema cardiovascular, metabólico e neurológico.
Karine orienta que alguns sinais devem acender o alerta e demandar atendimento imediato.
“Febre persistente, dor intensa que piora, falta de ar, alterações no nível de consciência e qualquer suspeita de reação alérgica ou intoxicação medicamentosa são motivos para interromper o uso e procurar assistência médica”, enfatiza.
Afya Amazônia
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda onze escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.
Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.
