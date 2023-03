Gleici Damasceno revela ter gastado todo o prêmio do BBB 18: “Acham que dá para fazer muitas coisas”

Larissa Manoela derrete seguidores com fotos em praia – Reprodução, Instagram

Larissa Manoela curtiu o dia de sol da maneira que mais gosta: com um bom banho de mar.

Larissa Manoela e praia já são sinônimos. Desde que se mudou para o Rio de Janeiro, a atriz é constantemente flagrada por paparazzi nas areias e nesta sexta-feira (24) não foi diferente.

No Instagram, Larissa Manoela compartilhou fotos em uma praia em Itacoatiara, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas imagens, a atriz está com um biquíni verde, com um recorte diferentão na parte de cima.

“Eu sou suspeita para falar que minha melhor versão é perto do mar, com o pé na areia e de pele dourada”, escreveu na legenda.

Apesar de não ter aparecido nas fotos, o noivo da atriz, André Luiz Frambach, também estava na praia.

Larissa Manoela abre o jogo sobre relação com a mãe

Em janeiro, Silvana Santos, mãe de Larissa Manoela, deixou de seguir a filha nas redes sociais e entregou uma possível insatisfação com a relação da atriz com André Luiz Frambach.

Em entrevista para o programa “Fofocalizando”, do SBT, Larissa foi perguntada sobre os rumores de desentendimento familiar. A atriz optou pela cordialidade e fugiu de polêmicas.

“O que eu posso dizer é que estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, a gente aproveitar os momentos. O meu relacionamento é um relacionamento de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro… Veja mais

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.