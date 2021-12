César Menotti lamenta morte de Maurílio: “Não dá para acreditar”

Metrópoles – César Menotti, dupla do cantor Fabiano, foi um dos sertanejos que mais lamentou a morte de Maurílio, nesta quarta-feira (29/12). O cantor fez várias publicações nas redes sociais para se despedir do amigo. No Instagram, postou uma foto com uma legenda emocionante.

“Que tristeza, não dá para acreditar. Estivemos juntos a pouco tempo e você tão cheio de vida. Que Deus conforte sua família. Vai com Deus, Maurílio”, escreveu.

No Twitter, César Menotti fez, ainda, uma nova publicação com a foto de Maurílio abraçado com Marília Mendonça e se declarou: “Vocês nunca serão esquecidos, eu amo vocês para sempre”.

Vcs nunca serão esquecidos, eu amo vcs pra sempre. pic.twitter.com/vnhLGKOkKQ — Cesar Menotti (@CesarMenotti) December 29, 2021

