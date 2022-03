Após áudio machista, deputado de São Paulo, Arthur do Val, perdeu mais de 50 mil seguidores

Metrópoles – Dupla sertaneja de Frederico, João Neto passou por uma cirurgia para retirada de um câncer que descobriu na tireoide. O cantor revelou a doença nessa quarta-feira (16/2), mas foi diagnosticado em dezembro.

A assessoria da dupla informou que o procedimento foi bem-sucedido. O cantor está no quarto, passa bem e precisará de 15 dias de repouso para voltar as atividades. Ele não precisará de quimioterapia.

“O primeiro passo do tratamento foi uma cirurgia para retirada do carcinoma no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, localizado no interior de São Paulo. O procedimento aconteceu na manhã dessa quinta-feira (17), e foi bem-sucedido! O cantor já se encontra no quarto e está bem, precisará ficar em repouso nos próximos 15 dias e depois já pode começar a retornar as atividades. Vale ressaltar que o sertanejo não precisará de quimioterapia”, inicia a nota.

“Quero tranquilizar vocês porque o tratamento é bem tranquilo, vou precisar ficar apenas 15 dias de repouso para recuperação, graças a Deus não vou precisar fazer quimioterapia, logo logo estou seguindo com a agenda de shows normal, 100% com a graça de Deus ”, declarou o artista anteriormente.

“Ficamos muito felizes que o primeiro passo já deu certo. Desejamos muita força ao João Neto e temos certeza de que a recuperação também será um sucesso! Logo ele estará de volta aos palcos alegrando nosso Brasil”, finaliza o comunicado.

