RIO BRANCO
Amazônia

Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia

15 de setembro de 2025

Amazônia

Governo lança sistema inédito para monitorar toda a Amazônia – Foto: Cassiano Messias/ MMA

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Inpe anunciaram nesta segunda-feira (15) o lançamento do Deter Não Floresta (Deter NF), nova ferramenta de monitoramento que amplia a vigilância sobre o bioma Amazônia.

Antes restrito a áreas de floresta densa, o sistema passa agora a acompanhar 100% do território amazônico, incluindo savanas, campos naturais e áreas de transição — cerca de 20% do bioma.

Com uso de inteligência artificial e imagens de satélite, o Deter NF gera alertas diários sobre desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares. Os dados ficam disponíveis ao público na plataforma TerraBrasilis.

Segundo o secretário do MMA André Lima, a novidade “fecha uma lacuna crítica no monitoramento e fortalece a ação do Estado”. Já o coordenador do Inpe Cláudio Almeida destacou que a tecnologia foi desenvolvida ao longo de anos de pesquisa.

Em agosto de 2025, os alertas apontaram queda no desmatamento da Amazônia (-36,6%), Cerrado (-27,3%) e Pantanal (-16,8%). Apenas nas áreas não florestais da Amazônia houve aumento de 8%.

A meta do governo é expandir o sistema também para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.

