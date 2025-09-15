Amazônia
Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia
Governo lança sistema inédito para monitorar toda a Amazônia – Foto: Cassiano Messias/ MMA
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Inpe anunciaram nesta segunda-feira (15) o lançamento do Deter Não Floresta (Deter NF), nova ferramenta de monitoramento que amplia a vigilância sobre o bioma Amazônia.
Antes restrito a áreas de floresta densa, o sistema passa agora a acompanhar 100% do território amazônico, incluindo savanas, campos naturais e áreas de transição — cerca de 20% do bioma.
Com uso de inteligência artificial e imagens de satélite, o Deter NF gera alertas diários sobre desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares. Os dados ficam disponíveis ao público na plataforma TerraBrasilis.
Segundo o secretário do MMA André Lima, a novidade “fecha uma lacuna crítica no monitoramento e fortalece a ação do Estado”. Já o coordenador do Inpe Cláudio Almeida destacou que a tecnologia foi desenvolvida ao longo de anos de pesquisa.
Em agosto de 2025, os alertas apontaram queda no desmatamento da Amazônia (-36,6%), Cerrado (-27,3%) e Pantanal (-16,8%). Apenas nas áreas não florestais da Amazônia houve aumento de 8%.
A meta do governo é expandir o sistema também para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.
Cruzeiro do Sul implementa ações de proteção ambiental e de segurança no Igarapé Preto
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está promovendo uma série de iniciativas voltadas para a proteção ambiental e a segurança das pessoas no balneário do Igarapé Preto. Entre as ações, destaca-se a instalação de uma ecobarreira, melhorias na sinalização e a contratação de guardas-vidas.
A ecobarreira tem como objetivo principal impedir o acúmulo de resíduos, especialmente plásticos, nas águas do balneário. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Edna Fonseca, a estrutura atua como uma rede de contenção que retém materiais nocivos. “Instalamos a ecobarreira em um local estratégico para facilitar a coleta de resíduos e proteger a fauna aquática, evitando que peixes e outros animais ingiram plásticos ou materiais prejudiciais. Além disso, essa ação visa promover a educação ambiental, conscientizando a população sobre os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos”, explicou.
Por sua vez, a secretária de Turismo, Janaína Terças, ressaltou a relevância da sinalização implantada no local e da segurança no local. Os salva vidas ficam no balneário nos feriados e finais de semana.
“O Igarapé Preto é um espaço que atrai tanto moradores quanto turistas. Por isso, implementamos diversas sinalizações de conscientização e contratamos guarda-vidas para garantir a segurança dos banhistas e prevenir afogamentos”, afirmou.
Em junho deste ano o prefeito Zequinha Lima entregou 11 quiosques para os empreendedores do Igarapé Preto. As unidades foram feitas de forma padronizada para oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes e comodidade aos clientes, os visitantes do balneário mais famoso do Acre.
