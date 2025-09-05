Cruzeiro do Sul implementa ações de proteção ambiental e de segurança no Igarapé Preto

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está promovendo uma série de iniciativas voltadas para a proteção ambiental e a segurança das pessoas no balneário do Igarapé Preto. Entre as ações, destaca-se a instalação de uma ecobarreira, melhorias na sinalização e a contratação de guardas-vidas.

A ecobarreira tem como objetivo principal impedir o acúmulo de resíduos, especialmente plásticos, nas águas do balneário. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Edna Fonseca, a estrutura atua como uma rede de contenção que retém materiais nocivos. “Instalamos a ecobarreira em um local estratégico para facilitar a coleta de resíduos e proteger a fauna aquática, evitando que peixes e outros animais ingiram plásticos ou materiais prejudiciais. Além disso, essa ação visa promover a educação ambiental, conscientizando a população sobre os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos”, explicou.

Por sua vez, a secretária de Turismo, Janaína Terças, ressaltou a relevância da sinalização implantada no local e da segurança no local. Os salva vidas ficam no balneário nos feriados e finais de semana.

“O Igarapé Preto é um espaço que atrai tanto moradores quanto turistas. Por isso, implementamos diversas sinalizações de conscientização e contratamos guarda-vidas para garantir a segurança dos banhistas e prevenir afogamentos”, afirmou.

Em junho deste ano o prefeito Zequinha Lima entregou 11 quiosques para os empreendedores do Igarapé Preto. As unidades foram feitas de forma padronizada para oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes e comodidade aos clientes, os visitantes do balneário mais famoso do Acre.