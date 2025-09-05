Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Amazônia

Cruzeiro do Sul implementa ações de proteção ambiental e de segurança no Igarapé Preto

Publicados

5 de setembro de 2025

Amazônia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está promovendo uma série de iniciativas voltadas para a proteção ambiental e a segurança das pessoas no balneário do Igarapé Preto. Entre as ações, destaca-se a instalação de uma ecobarreira, melhorias na sinalização e a contratação de guardas-vidas.

A ecobarreira tem como objetivo principal impedir o acúmulo de resíduos, especialmente plásticos, nas águas do balneário. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Edna Fonseca, a estrutura atua como uma rede de contenção que retém materiais nocivos. “Instalamos a ecobarreira em um local estratégico para facilitar a coleta de resíduos e proteger a fauna aquática, evitando que peixes e outros animais ingiram plásticos ou materiais prejudiciais. Além disso, essa ação visa promover a educação ambiental, conscientizando a população sobre os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos”, explicou.

Por sua vez, a secretária de Turismo, Janaína Terças, ressaltou a relevância da sinalização implantada no local e da segurança no local. Os salva vidas ficam no balneário nos feriados e finais de semana.

“O Igarapé Preto é um espaço que atrai tanto moradores quanto turistas. Por isso, implementamos diversas sinalizações de conscientização e contratamos guarda-vidas para garantir a segurança dos banhistas e prevenir afogamentos”, afirmou.

Em junho deste ano o prefeito Zequinha Lima entregou 11 quiosques para os empreendedores do Igarapé Preto. As unidades foram feitas de forma padronizada para oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes e comodidade aos clientes, os visitantes do balneário mais famoso do Acre.

Amazônia

Governo abre consulta pública sobre sustentabilidade do jornalismo ambiental e na Amazônia

Publicados

4 semanas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), por meio da Secretaria de Políticas Digitais, lançou a Consulta Pública de Tomada de Subsídios sobre Sustentabilidade do Jornalismo Ambiental e na Amazônia. O objetivo é receber contribuições para fortalecer a cobertura socioambiental, especialmente em um cenário de ameaças à liberdade de imprensa e à segurança de comunicadores.

A consulta, disponível até 7 de setembro de 2025 na plataforma Participa + Brasil, é voltada a jornalistas, veículos de mídia, especialistas, representantes do poder público e da sociedade civil. O questionário aborda quatro eixos:

  • Violências contra comunicadores ambientais;
  • Proteção e segurança no exercício do jornalismo;
  • Acesso à informação sobre meio ambiente e Amazônia;
  • Desafios específicos da cobertura na região.

A iniciativa foi elaborada pela Mesa de Trabalho Conjunta que acompanha medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) relacionadas aos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, e visa reforçar a proteção de comunicadores, defensores ambientais e lideranças indígenas.

Além da consulta, a Secom/PR participou de missão ao Vale do Javari (AM) com escutas públicas e reuniões para identificar demandas locais e articular medidas de proteção coletiva.

Segundo a SPDIGI, sustentabilidade do jornalismo significa garantir não apenas viabilidade econômica, mas também um ambiente livre, seguro, diverso e acessível, com condições dignas de trabalho, liberdade de imprensa e proteção à integridade física e mental de comunicadores.

Para participar, acesse a plataforma Participa + Brasil ou envie materiais para [email protected] (assunto: Tomada de Subsídios – Jornalismo Ambiental). As contribuições integrarão relatório público que servirá de base para ações e políticas da Secom/PR.

