Amazônia

Ararinhas-azuis testam positivo para circovírus e falhas em biossegurança geram multas milionárias

Publicados

26 de novembro de 2025

Amazônia

Falhas graves no manejo levam 11 ararinhas-azuis a testarem positivo para circovírus – Foto: Reprodução/ ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou que as 11 ararinhas-azuis recapturadas no início de novembro apresentaram resultado positivo para circovírus, vírus que provoca a chamada doença do bico e das penas, comum entre psitacídeos. As aves, repatriadas da Europa e soltas em Curaçá (BA) em 2022, passaram por exames após suspeitas de contaminação. A enfermidade, que não afeta humanos nem aves de criação, é considerada grave e costuma ser fatal para as espécies atingidas.

A constatação levou o ICMBio a reforçar protocolos de emergência para evitar a disseminação do vírus entre araras e outras espécies da Caatinga. Durante fiscalizações com apoio do Inema e da Polícia Federal, os técnicos identificaram que o criadouro responsável pelos animais descumpria medidas básicas de biossegurança, como higienização adequada das instalações e uso de equipamentos de proteção pelos funcionários. As irregularidades resultaram em autos de infração que somam quase R$ 2 milhões aplicados ao Criadouro Ararinha Azul e a seu diretor.

Além da situação sanitária, o órgão também voltou a destacar problemas envolvendo a parceria com a Associação para Conservação de Papagaios Ameaçados (ACTP), organização alemã que detém a maior parte da população mundial da espécie. O acordo firmado em 2019 foi encerrado neste ano após a entidade transferir 26 ararinhas da Alemanha para a Índia sem conhecimento do ICMBio, contrariando regras estabelecidas para o manejo e a conservação da espécie. A decisão teve apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.

Apesar do rompimento da cooperação, o ICMBio afirma que as ações de preservação da ararinha-azul continuarão seguindo os planos oficiais de conservação da Caatinga, com foco na proteção das unidades de conservação de Curaçá e na manutenção de uma população saudável para futuras reintroduções. A investigação sobre a origem do circovírus segue em andamento, enquanto as aves contaminadas serão mantidas separadas dos indivíduos saudáveis para impedir novos casos.

Amazônia

Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia

Publicados

2 meses atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

Governo lança sistema inédito para monitorar toda a Amazônia – Foto: Cassiano Messias/ MMA

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Inpe anunciaram nesta segunda-feira (15) o lançamento do Deter Não Floresta (Deter NF), nova ferramenta de monitoramento que amplia a vigilância sobre o bioma Amazônia.

Antes restrito a áreas de floresta densa, o sistema passa agora a acompanhar 100% do território amazônico, incluindo savanas, campos naturais e áreas de transição — cerca de 20% do bioma.

Com uso de inteligência artificial e imagens de satélite, o Deter NF gera alertas diários sobre desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares. Os dados ficam disponíveis ao público na plataforma TerraBrasilis.

Segundo o secretário do MMA André Lima, a novidade “fecha uma lacuna crítica no monitoramento e fortalece a ação do Estado”. Já o coordenador do Inpe Cláudio Almeida destacou que a tecnologia foi desenvolvida ao longo de anos de pesquisa.

Em agosto de 2025, os alertas apontaram queda no desmatamento da Amazônia (-36,6%), Cerrado (-27,3%) e Pantanal (-16,8%). Apenas nas áreas não florestais da Amazônia houve aumento de 8%.

A meta do governo é expandir o sistema também para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

