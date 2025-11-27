Amazônia
Ararinhas-azuis testam positivo para circovírus e falhas em biossegurança geram multas milionárias
Falhas graves no manejo levam 11 ararinhas-azuis a testarem positivo para circovírus – Foto: Reprodução/ ICMBio
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou que as 11 ararinhas-azuis recapturadas no início de novembro apresentaram resultado positivo para circovírus, vírus que provoca a chamada doença do bico e das penas, comum entre psitacídeos. As aves, repatriadas da Europa e soltas em Curaçá (BA) em 2022, passaram por exames após suspeitas de contaminação. A enfermidade, que não afeta humanos nem aves de criação, é considerada grave e costuma ser fatal para as espécies atingidas.
A constatação levou o ICMBio a reforçar protocolos de emergência para evitar a disseminação do vírus entre araras e outras espécies da Caatinga. Durante fiscalizações com apoio do Inema e da Polícia Federal, os técnicos identificaram que o criadouro responsável pelos animais descumpria medidas básicas de biossegurança, como higienização adequada das instalações e uso de equipamentos de proteção pelos funcionários. As irregularidades resultaram em autos de infração que somam quase R$ 2 milhões aplicados ao Criadouro Ararinha Azul e a seu diretor.
Além da situação sanitária, o órgão também voltou a destacar problemas envolvendo a parceria com a Associação para Conservação de Papagaios Ameaçados (ACTP), organização alemã que detém a maior parte da população mundial da espécie. O acordo firmado em 2019 foi encerrado neste ano após a entidade transferir 26 ararinhas da Alemanha para a Índia sem conhecimento do ICMBio, contrariando regras estabelecidas para o manejo e a conservação da espécie. A decisão teve apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.
Apesar do rompimento da cooperação, o ICMBio afirma que as ações de preservação da ararinha-azul continuarão seguindo os planos oficiais de conservação da Caatinga, com foco na proteção das unidades de conservação de Curaçá e na manutenção de uma população saudável para futuras reintroduções. A investigação sobre a origem do circovírus segue em andamento, enquanto as aves contaminadas serão mantidas separadas dos indivíduos saudáveis para impedir novos casos.
Governo do Brasil lança sistema inédito de monitoramento diário de toda a cobertura de terra da Amazônia
Governo lança sistema inédito para monitorar toda a Amazônia – Foto: Cassiano Messias/ MMA
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Inpe anunciaram nesta segunda-feira (15) o lançamento do Deter Não Floresta (Deter NF), nova ferramenta de monitoramento que amplia a vigilância sobre o bioma Amazônia.
Antes restrito a áreas de floresta densa, o sistema passa agora a acompanhar 100% do território amazônico, incluindo savanas, campos naturais e áreas de transição — cerca de 20% do bioma.
Com uso de inteligência artificial e imagens de satélite, o Deter NF gera alertas diários sobre desmatamento, mineração, queimadas e outras atividades irregulares. Os dados ficam disponíveis ao público na plataforma TerraBrasilis.
Segundo o secretário do MMA André Lima, a novidade “fecha uma lacuna crítica no monitoramento e fortalece a ação do Estado”. Já o coordenador do Inpe Cláudio Almeida destacou que a tecnologia foi desenvolvida ao longo de anos de pesquisa.
Em agosto de 2025, os alertas apontaram queda no desmatamento da Amazônia (-36,6%), Cerrado (-27,3%) e Pantanal (-16,8%). Apenas nas áreas não florestais da Amazônia houve aumento de 8%.
A meta do governo é expandir o sistema também para os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
TCE-AC prorroga para 26 de dezembro prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais do 5º bimestre
Nova faixa de isenção do IRPF é sancionada e senador Alan Rick destaca avanço, mas cobra correção anual da tabela
CCJ aprova relatório do senador Petecão que garante realocação de concursados demitidos da Eletrobras
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari Um morador de Bujari enviou ao...
Senado celebra 80 anos da Confederação Nacional do Comércio e Alan Rick homenageia o acreano Leandro Domingos com Moção de Aplauso
O Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27), a solenidade em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de...
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI programas que revolucionam a vida de mães solo e atípicas e busca apoio federal para ampliar impacto
Comitiva do Acre apresenta ao MCTI projetos de apoio a mães solo e atípicas A ex-deputada federal e atual diretora...
Motorista embriagado é preso após perseguição e esconderijo inusitado em motel de Cruzeiro do Sul
Após colisão e fuga arriscada, motorista é encontrado sem roupas em motel – Foto: Asscom/PMAC Um homem de 31 anos...
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
Homem é encontrado morto dentro de casa em área rural de Brasiléia; polícia trabalha com várias hipóteses A noite de...
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
