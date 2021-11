SINSPJAC e Presidente do Tribunal de Justiça, discutirão reposição inflacionária dos servidores do judiciário

O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre – SINSPJAC, Isaac Ronaltti, tenta fechar o ano com uma agenda positiva em defesa das pautas dos servidores do órgão e para isso tem buscado constantemente o diálogo com a presidência do Tribunal de Justiça.

Na tarde desta segunda-feira (22), o sindicalista anunciou uma importante agenda de trabalho de interesse da categoria. Trata se de uma audiência com a presidente do TJ – Dr.ª Waldirene Cordeiro, que receberá uma lista de reivindicações da categoria, que será tratada na próxima da base.

“Estamos com defasagem salarial faz e sem nenhum acréscimo em nossos vencimentos faz três anos, queremos debater a reposição da inflação, por exemplo um abono para saúde. Estamos cientes de que o orçamento do governo para 2022, traz reposição da inflação de quatro anos e nada mais justo de nós servidores ter o reconhecimento por parte do Tribunal”, disse Isaac.

A expectativa dos dirigentes do SINSPJAC, gira entorno de um dossiê, mostrando todo trabalho de negociação da categoria com o TJ, durante o ano de 2021 e o que pensam para 2022.

