Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza ação do Novembro Azul com serviços de saúde e atividades esportivas

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 27, uma grande ação voltada à campanha Novembro Azul, iniciativa que marca o mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. O evento ocorreu no Complexo Esportivo e reuniu a população, em especial os homens, para os cuidados com a saúde e atividades físicas.

Diversos serviços gratuitos foram ofertados voltados ao público masculino, como vacinação, testes rápidos, orientações de saúde, triagens para possíveis sintomas de dengue ou malária, distribuição de preservativos e um animado aulão de dança para todos os presentes. Aproveitando o clima esportivo da semana já que no sábado, 29, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Copa Libertadores da América, muitos participantes compareceram usando a camisa do time do coração.

O secretário de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da iniciativa e do uso do Complexo como espaço de promoção da saúde.

“Estamos aproveitando esse ambiente de lazer e prática esportiva para incentivar a população, especialmente os homens, a cuidarem da saúde. Unimos o espírito esportivo e o Novembro Azul, e queremos, a partir do próximo ano, criar a ‘temporada azul rosa’, que começa em outubro e segue até dezembro, estimulando os cuidados tanto com a saúde masculina quanto feminina”, explicou.

“Além disso, oferecemos práticas esportivas orientadas, caminhadas, corridas e atividades corporais, como a dança.Um espaço para encontrar amigos e promover saúde”, completou o secretário.

Entre os participantes, a ação foi bem recebida. Alietes Ferreira, 41 anos, destacou a importância dos serviços disponibilizados.

“A realização desses testes facilita muito o monitoramento da nossa saúde, principalmente no caso de doenças transmissíveis. É essencial manter esse controle e se cuidar. O monitoramento é o caminho mais viável para garantir qualidade de vida”, afirmou.

O vendedor Francisco Jaerson, 42 anos, aproveitou o horário pós-expediente para participar da ação e ressaltou a importância do cuidado preventivo entre os homens.

“Vim fazer os testes rápidos promovidos pela prefeitura. Quero alertar os homens: saúde é fundamental. Não adianta ter pesquisas mostrando que o homem morre mais porque se cuida menos. Precisamos mudar isso. Vamos nos cuidar, porque a saúde é o bem mais precioso que temos”, disse.